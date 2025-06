En buena lid

OTRA DISTINCIÓN. Nacido en Limonar, en la provincia cubana de Matanzas, el 13 de octubre de 1967, Javier Sotomayor acaba de ser agasajado por el jurado de los Premios GLORIA, iniciativa que se realiza por primera vez a cargo de SSM-Sports Summit Madrid. Así lo reportó el colega Fausto Triana, de la agencia Prensa Latina (Prela), la cual, por cierto, celebró 66 años de fundada el pasado 16 de junio. Fueron 20 los enaltecidos en 13 categorías. Sotomayor se confirma como uno de los más grandes símbolos del deporte iberoamericano. El acta de premiación destacó: “Javier Sotomayor, Cuba. Campeón olímpico y plusmarquista mundial de salto de altura. Su trayectoria, marcada por la excelencia, el carisma y la inspiración, será reconocida con este lauro”. El 27 de julio de 1993, en Salamanca, España, fijó la marca mundial de salto alto que este año cumple 32 años vigente. Cuando le he preguntado con insistencia sobre el posible fin de su reinado, responde con una sonrisa y la frase: “algún día…”. Oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y plata en Sídney 2000, Sotomayor comparte la flamante distinción con figuras como Toni Nadal (entrenador y mentor de Rafa Nadal), el club América de fútbol (México), Juan Antonio Samaranch (hijo) y el ex voleibolista brasileño Giba. ALGO QUE A USTED PUEDE INTERESARLE. El reconocimiento a Sotomayor despertó recuerdos, y sabemos que el tema no cabe en tan poco espacio. De inmediato surge al pensamiento otros grandes deportistas cubanos. 1.-MIJAÍN LÓPEZ: Cinco veces campeón olímpico en lucha grecorromana, único atleta con ese resultado en un mismo evento individual; múltiple monarca mundial. 2.-JOSÉ RAÚL CAPABLANCA: Campeón mundial de ajedrez, considerado uno de los mejores de todos los tiempos. 3.-ELIGIO SARDIÑAS, “KID CHOCOLATE”: Legendario boxeador profesional, titular mundial en dos divisiones: ligero junior (1931) y gallo (1932), llegando a ostentar ambos cinturones de forma simultánea. 4.-RAMÓN FONST: Primer monarca olímpico cubano y múltiple medallista en esgrima a comienzos del siglo XX. 5.-TEÓFILO STEVENSON: Tricampeón olímpico, leyenda absoluta del boxeo amateur mundial. 6.-MARTÍN DIHIGO: Considerado el mejor pelotero cubano de todos los tiempos, brillante en varias posiciones y ligas profesionales. 7.-FÉLIX SAVÓN: Tricampeón olímpico y seis veces titular mundial, otro gigante del boxeo cubano. 8.-MIREYA LUIS: Figura insigne del equipo de voleibol las “Morenas del Caribe”, con tres oros olímpicos. 9.-REGLA TORRES: También triple campeona con las “Morenas del Caribe”: la Federación Internacional la eligió Mejor Jugadora del Siglo XX. 10.-ALBERTO JUANTORENA: Único atleta en lograr oro en 400 y 800 metros en la misma edición de Juegos Olímpicos. Y ahora el parche antes de que salga el grano: Como advertimos, esta lista no pretende decir la última palabra, tan solo ser unos botones de muestra. Pero creemos ayuda a recordar, homenajear, y a provocar debate. Bienvenida sea. (R. P. V.)