En buena lid

ACELERA. El atletismo indio ya no es una promesa lejana. El oro olímpico y los dos títulos mundiales de Neeraj Chopra (en los olímpicos de Tokio 2020 y sub 20 en Bydgoszcz 2016, y ya de adultos en Budapest 2023) abrieron una ruta que hoy empieza a sostenerse con lanzadores, velocistas y saltadores que aparecen en competencias internacionales y en programas de desarrollo más ambiciosos. India sigue lejos de las potencias históricas del atletismo, pero ya no compite solo por presencia: compite por resultados. MUEVE EL TABLERO. Arabia Saudita se ha convertido en uno de los actores más influyentes del deporte global. Su presencia en Fórmula 1, boxeo, golf y fútbol de élite confirma una estrategia combinada de inversión, espectáculo y proyección internacional. El deporte forma parte de su política de imagen y el dinero saudita ya condiciona calendarios, sedes y decisiones de varias federaciones. RESPIRA. Colombia vuelve a mostrar señales en el ciclismo con una generación sub‑23 que busca espacio en Europa. Tras años difíciles marcados por lesiones, cambios de ciclos y menos brillo, reaparecen corredores formados en escuelas de Boyacá, Antioquia y Cundinamarca. No es el estallido de otra época, pero sí una recuperación que merece seguimiento. MANDA. El voleibol femenino de Turquía se consolidó entre los grandes nombres del circuito mundial. Con una selección competitiva y clubes que pelean en la élite europea, el país ha construido una estructura estable y ambiciosa. El resultado es visible en sus títulos, en el ranking y en la capacidad de atraer figuras internacionales a su liga. ASOMA. También crece, sin tanto ruido, el deporte africano en categorías juveniles. En atletismo, lucha, natación y baloncesto aparecen talentos, los cuales ya compiten con éxito en torneos sub‑18 y sub‑20. Etiopía, Kenia, Nigeria, Sudáfrica y Uganda figuran entre los países más activos en ese proceso, que combina detección temprana, entrenamiento y más competencia interna. SIN RUIDO. El béisbol europeo avanza a paso lento, aunque sigue su curso. Países Bajos, Italia, España, Alemania y Reino Unido fortalecen ligas, academias y programas juveniles con la finalidad de ampliar el mapa del deporte fuera de su territorio tradicional. No es una potencia, pero sí un crecimiento real. Países Bajos sigue siendo la referencia: estructura sólida, tradición y vínculo con el Caribe. Italia mantiene una liga organizada; España progresa desde clubes y proyectos locales; Alemania gana visibilidad con una liga que atrae extranjeros; Reino Unido suma interés desde los juegos de la MLB en Londres. Europa no compite con América ni Asia; sin embargo, ya dejó de ser una rareza. ALGO QUE A USTED PUEDE INTERESARLE. Una nota para recordar: en Montreal 1976, Nadia Comaneci obtuvo el primer 10 perfecto en la historia olímpica de la gimnasia. Aquella actuación no solo sorprendió por la perfección del ejercicio, acaso porque obligó al tablero a mostrar una calificación para la que ni siquiera estaba preparado. Con apenas 14 años, la rumana convirtió una rutina en un símbolo mundial de precisión, disciplina y belleza deportiva. Su nombre quedó ligado para siempre a uno de los momentos más recordados del olimpismo. (R.P.V.)