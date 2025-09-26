En buena lid (septiembre)

¡NO RENDIRSE! Aun en medio de la difícil situación económica, Cuba celebró con entusiasmo la edición 61 de los Juegos Escolares Nacionales, una cita que proyecta presente y futuro. El formato se extendió más de lo habitual, ajustado a las posibilidades organizativas. La inauguración oficial ocurrió a mediados de julio de 2025 y la clausura el siete de septiembre, con competencias en 58 deportes repartidos en 38 sedes de todo el territorio. Tomaron parte 6 mil 236 estudiantes-atletas, bajo la coordinación del Inder y el respaldo de provincias anfitrionas como La Habana, Holguín, Santiago de Cuba y Sancti Spiritus. La capital reafirmó su hegemonía al conquistar el título general con 587 puntos y 235 medallas; de ellas, 89 fueron de oro. Santiago de Cuba resultó su mayor oponente con 497 unidades, mientras que Cienfuegos ocupó el tercer lugar (469). El esfuerzo económico y la solidaridad marcaron la cita. Cada territorio defendió sus colores y la juventud mostró la promesa del deporte escolar. La clausura se realizó en el Palacio Central de Pioneros Ernesto Che Guevara, con reconocimientos y el compromiso de seguir forjando talento en canchas y pistas. UN RETO VERDE. El impacto ambiental de los grandes torneos es cada vez más evidente. La Copa Mundial de Fútbol 2026 (con sedes en Estados Unidos, México y Canadá), llamada a ser la más grande de la historia, generará millones de toneladas de CO₂ por traslados aéreos y alto consumo energético en estadios y alojamientos. Para reducir esa huella, los organizadores impulsan medidas ecológicas: empleo de infraestructuras ya existentes o temporales, sistemas de energía renovable, reciclaje y gestión eficiente de residuos, además de promover zonas locales de fanáticos, con el objetivo de disminuir traslados. También se incorporan auditorías ambientales y estándares internacionales los cuales buscan hacer de estas celebraciones un compromiso sostenible frente a la crisis climática. ALGO QUE A USTED PUEDE INTERESARLE. No son raras las noticias de atletas que han vendido sus trofeos más valiosos en busca de ingresos urgentes. Algunos cubanos no han estado del todo ajenos a esa realidad. Lo llamativo ahora es que el protagonista procede de la mayor potencia económica del mundo. El legendario ex clavadista Greg Louganis, de 65 años, decidió desprenderse de parte de su tesoro: dos de sus cuatro oros olímpicos y uno de plata, conquistados en Montreal 1976 (cuando tenía apenas 16 años), Los Ángeles 1984 y Seúl 1988. La operación alcanzó los 431 mil dólares. Louganis confesó que ya no quiere seguir en Estados Unidos y proyecta mudarse a Panamá. “Dije la verdad: Necesitaba el dinero”. (R. P. V.)