Estamos a las puertas de la clausura (XXI)

Se espera este domingo otro espectáculo sensacional, con el nombre Récords, a las tres de la tarde hora de Cuba

Estimados lectores olímpicos:

Cuando me senté a escribir estas líneas todavía no estaba seguro de que pudiera asistir a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Los eventos de alta demanda tienen lógicas limitaciones por las capacidades. Y este es uno de ellos, como lo fue la inauguración; pero confío en que podré estar presente, como ya me ocurrió con la apertura.

La clausura será en el Estadio de Francia. / olympics.com

Será este domingo, a las nueve de la noche, hora de París, en el majestuoso Estadio de Francia, inaugurado el 28 de enero de 1998 y que construido para la Copa Mundial de Fútbol de 1998. Se espera la presencia de más de 77 mil personas en la ceremonia, que fue programada para una duración de dos horas, y llevará como nombre Récords.

Ella marcará el final de un evento que ha capturado la atención mundial desde su inauguración oficial el pasado 26 de julio en el emblemático rio Sena, por lo que por primera vez se realiza fuera de un estadio.

Esta ceremonia promete ser un espectáculo impresionante bajo la dirección artística de Thomas Jolly, quien también dirigió la de apertura.

Según se conoció, fue diseñado de una forma en la cual se presentará un concepto futurista y distópico, simbolizando el traspaso de los Juegos Olímpicos de París 2024 a Los Ángeles 2028.

Y puede haber mucho más: hay rumores sobre la presencia de celebridades como el famoso actor estadounidense Tom Cruise, quien podría formar parte de ese simbólico hecho.

Hasta sorpresas

También se incluirán los elementos tradicionales de desenlace de estas competencias como el desfile de atletas y la extinción de la llama olímpica.

Igualmente, se llevará a cabo la entrega de la bandera olímpica a los representantes de la ciudad Los Ángeles, sede de la próxima Olimpiada en el verano de 2028.

Entre las actuaciones artísticas se espera la participación de los grupos franceses Phoenix y AIR, conocidos por su éxito internacional.

Este espectáculo combinará música y acrobacias, así como momentos sorpresivos, con un enfoque en la «maravilla» y la «distopía», un género que describe mundos apocalípticos.

Jolly diseñó un espectáculo que invita a la reflexión sobre la importancia de los Juegos Olímpicos en nuestra era, destacando cómo estos eventos desaparecieron y luego son redescubiertos.

De esta forma voy terminando por hoy. Y lo hago pensando que la buena estrella que me trajo hasta aquí me llevará también a la clausura: tengo en forma deportiva a uno de los blocks de reportero que me regaló mi hermana.

Ya les contaré…

Con afecto olímpico.