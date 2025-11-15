Fiesta en el Palacio

Afide 2025 atrajo a La Habana a 114 delegados extranjeros, provenientes de 29 países, y a 400 participantes cubanos de todas las provincias

Cuando el equipo de BOHEMIA salió del histórico Palacio de las Convenciones, con apuntes y fotografías valiosas, tenía la certeza de haber asistido a un encuentro de gran trascendencia.

Había concluido la XI Convención Internacional de Actividad Física y Deporte (Afide 2025), en el que hubo amplio programa de conferencias, mesas redondas y talleres, en los que produjo excelente intercambio profesional.

El lema del evento fue prometedor: “Ciencia para vencer”. Se vivió una edición superior a la anterior, tanto en alcance como en participación.

Y no hace falta una bola de cristal para imaginar que Afide 2027 debe volver a convertirse en una celebración del deporte, la ciencia aplicada y los beneficios que aporta a la salud.

Durante la inauguración, Osvaldo Vento Montiller, presidente del Inder, destacó el desarrollo sostenido del deporte cubano, visible en la práctica masiva y en los indicadores de salud, a pesar del bloqueo de Estados Unidos.

El embajador de China en Cuba, Hua Xin, y Osvaldo Vento Montiller, presidente del Inder, cortaron la cinta inaugural. /xinhuanet.com

Otros detalles

La convención tuvo a China como país invitado de honor; su embajador, Hua Xin, cortó la cinta inaugural junto a Vento, gesto que reafirmó la solidez de los vínculos bilaterales, extensivos a la industria deportiva, la rehabilitación física y la formación de jóvenes talentos, entre otros aspectos.

La cultura china estuvo presente en varios momentos. /Gilberto Rabassa

La cita no solo ofreció espacios académicos, también hubo momentos de distensión, como rifas y un karaoke que desató risas y espontaneidad entre los asistentes.

Una clausura cuidadosamente organizada dio paso a momentos emotivos, como la interpretación de la composición “Yo soy Fidel”; el retiro oficial de la balista Yumisleidis Cumbá, campeona olímpica en Atenas 2004 y una exhibición de wushu, así como presentaciones artísticas y un cierre musical con “Amigos para Siempre”, que evocó los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y el histórico quinto lugar de Cuba logrado por 14 medallas de oro.

Afide 2025 reunió a 114 delegados extranjeros, provenientes de 29 países y 400 cubanos de todas las provincias de nuestro país. /Gilberto Rabassa

Queda claro: fue mucho más que un encuentro científico, resultó compromiso, intercambio fértil y, sobre todo, una muestra de hasta dónde puede llegar el deporte cuando une el corazón y la inteligencia de los pueblos.

El lector lo sabe: Todo lo vivido en Afide 2025 no cabe en una crónica. Ni en dos… Ni en tres…