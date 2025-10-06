Honor a un récord

Roxana Gómez y Ana Fidelia Quirot: dos zancadas, una historia

Los récords en el deporte nacen, brillan y se apagan. Algunos duran apenas un suspiro. Otros, una vida. Son como estrellas fugaces o constelaciones que no se extinguen.

Pero todos, sin excepción, arden. En músculos. En mentes. En almas. Es un fuego que pasa de una generación a otra, como una antorcha invisible.

Eso ocurrió hace pocos días, en el Campeonato Mundial de Atletismo, en Tokio:

Una cubana desafió al reloj y a la memoria. Roxana Gómez, espigada, firme, silenciosa. Corrió los 400 metros como si volara. Su zancada no solo resultó veloz: fue un símbolo. Detuvo el cronómetro en 49.48 segundos. Récord nacional.

Y con ello derribó una muralla de leyenda: la marca de Ana Fidelia Quirot, 49.61, establecida en 1991, en aquellos inolvidables Juegos Panamericanos de La Habana, cuando gracias a páginas gloriosas nuestro país encabezó el medallero con 140 oros, superando a Estados Unidos.

Esa marca resistió 34 años. De admiración y respeto durante 34 años.

Roxana Gómez corrió hacia el futuro. / cubahora.cu

Porque Ana Fidelia no fue solo una atleta. También coraje, fuego, renacimiento. Sobrevivió a un incendio, al dolor, a la duda. Y volvió a correr mejor que antes. Su récord era más que un número: era una historia tatuada en la piel del atletismo cubano.

Por eso, cuando Roxana lo rompió, no lo borró. Lo honró. Lo abrazó. Lo hizo eterno.

Porque los récords no se destruyen: se heredan. Y Roxana lo heredó.

En la pista más rápida del planeta, donde dos mujeres bajaron de los 48 segundos y todas las finalistas corrieron por debajo de los 50. Donde cada centésima era una batalla.

Roxana llegó sexta en el mundo. Pero primera en Cuba. Primera en romper el silencio. En decir: “Aquí estoy”.

Su entrenador, Yaseen Pérez, lo sabía: cada zancada era una oración. Cada entrenamiento, una promesa.

Desde los 16 años corrió hacia el porvenir. Y ahora, con 26, hacia la luz. No hubo oro, ni plata, ni bronce. Pero sí algo mayor: historia.

La historia de una mujer que esperó su momento y, cuando llegó, lo abrazó con garra.

Ana Fidelia debió sonreír. Porque sabe que su legado sigue vivo. Que Roxana no la venció: la continuó.

Así es el deporte. Así es la vida.

Los récords nacen, brillan y se apagan. Pero el mérito es de ambas: de quien lo impuso y de quien lo elevó.

Ambas corrieron con el corazón.

Y el corazón, cuando late fuerte, deja huella.

Una huella que no se borra.

Una huella que se llama Cuba.