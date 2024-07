Juegos Olímpicos (XXI): Un momento solemne

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, abanderó las delegaciones a los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos

Los despertadores sonaron bien temprano en la madrugada de este martes (o las alarmas de los celulares). El motivo era muy emocionante: las ceremonias de abanderamiento a las delegaciones cubanas que nos representarán en los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos de París 2024.

El encuentro, como otras tantas veces, fue en un lugar alegórico para todos los cubanos: la base del monumento al Héroe Nacional José Martí, en la habanera Plaza de la Revolución. Y, también como otras veces, el encargado de ejecutaralo, para darle todo el simbolismo que ello conlleva, fue el presidente de nuestro país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

En esta ocasión, también hubo momentos diferentes: por primera vez se abanderó en una misma ceremonia tanto a la delegación que competirá en los Juegos Olímpicos como en los Paralímpicos; el propio mandatario entregó asimismo la Orden al Mérito Deportivo a la corredora Omara Durand y al luchador Mijaín López; por otra parte, se apreció en una gran pantalla cuando en París igualmente se puso una bandera cubana en manos de la judoca también multilaureada Idalys Ortiz, quien concluyó su entrenamiento en la ciudad francesa. El acto estuvo a cargo de Otto Vaillant, embajador de Cuba en la nación europea.

Fotos./ Anaray Lorenzo Collazo.

Nombres ilustres

Vamos a recordarlo: Idalys y Mijaín serán los encargados de llevar la enseña en el primero de los eventos antes mencionados, en tanto en el segundo lo harán Omara Durand y Robiel Yankiel Sol, campeón paralímpico y recordista mundial, todos medallistas a ese nivel.

Para los Juegos Olímpicos la recibió Mijaín López, el cuatro veces campeón olímpico de lucha grecorromana, escoltado por el arquero Hugo Franco y la nadadora Andrea Becali.

Mientras que para los Paralímpicos fue depositada en las manos de Durand y Yankiel, acompañados por Sheila Hernández (plata mundial y monarca parapanamericana de judo), Michel Ernesto Suárez (medallista de bronce mundial de parataekwondo).

Foto./ Anaray Lorenzo Collazo.

En un primer momento el luchador Gabriel Rosillo, campeón mundial, y el jabalinista Ulicer Aguilera, campeón parapanamericano de Santiago 2023, depositaron una ofrenda floral a José Martí.

El luchador Luis Alberto Orta, campeón olímpico y mundial, leyó el compromiso de los atletas.

Luchen…

Allí estuvieron presentes, entre otros, el primer ministro Manuel Marrero Cruz; el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, Osvaldo Vento Montiller; el embajador de Francia en Cuba, Laurent Burin des Roziers; y Jorge Luis Perdomo Di-Lella, Viceprimer ministro, quien se encargó de pronunciar las palabras centrales:

“Al abanderarlos les pedimos que luchen por lograr que nuestro país esté entre las potencias olímpicas y paralímpicas. Sobreponiéndonos a la crueldad de un injusto bloqueo yanqui que no hace distinción ni con una esfera tan sensible y noble como el deporte”, dijo.

Foto./ Anaray Lorenzo Collazo.

Un gustado toque musical lo pusieron Christopher Simpson junto a su banda Elevación que interpretaron Tiempo de Vencer, una canción estimulante para ambas delegaciones.

La primera de esas fiestas del deporte, los Juegos Olímpicos, serán del 26 de julio al 11 de agosto, y no mucho después tendrán lugar los Paralímpicos, del 28 de agosto al 8 de septiembre.

Y, si no me equivoco, haber madrugado este martes no trajo ojeras ni mucho cansancio: fue momento también para reencuentros alegres, y poder hablar de París 2024.