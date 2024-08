La historia olímpica puede cambiar (XVII)

El luchador cubano Mijaín López a punto de lograr lo que nadie ha hecho

Estimados lectores olímpicos:

La vida del luchador cubano Mijaín López, ahora en otra final olímpica, la cual será en la noche parisina de este martes, invita a realizar una película sensacional: se encuentra muy cerca de lograr una hazaña sin precedentes.

Nadie ha podido ganar cinco medallas de oro en un mismo evento en Juegos Olímpicos. No pasemos por alto la precisión de “en un mismo evento”. No es el caso, por citar un solo ejemplo, de deportes como la esgrima, en que existen competencias individuales y por equipos.

Hasta ahora hay un pequeño grupo de seis atletas que atesoró cuatro coronas: los estadounidenses Al Oerter (disco), Carl Lewis (salto largo), Michael Phelps (natación/200 combinados) y Katie Ledecky (natación/800 libres), la japonesa Kaori Icho (lucha libre), y Mijaín López.

Como se presentó este lunes de imponente en sus tres combates clasificatorios, en la Arena de Campo de Marte, habría que reconocer que tiene enormes posibilidades en la final ante el cubano nacionalizado chileno Yasmani Acosta.

Bueno, conocemos que se vio su actuación con mucha atención desde una Cuba atenta y emocionada, también en Francia y en muchos otros puntos del planeta: se teje una hazaña que debe concluir este martes ´sobre las 2.30 de la tarde, hora de Cuba, que serían las 8:30 de la noche en París.

El primer termómetro fue el de este lunes, en medio de una gran expectación por verificar su preparación, ante el surcoreano Seungcham Lee a quien venció por una puntuación de 7 a 0.

Las cosas fueron claras con mucha rapidez: el empuje mostrado, con su acostumbrada fuerza, la cabeza erguida, produjo la amonestación del asiático y colocarlo en situación pasiva en el colchón: 1-0. Mijaín aprovechó la ocasión y le proporcionó un desbalance que le dio otros tres puntos decisivos para ganar 4 a 0 el primer asalto.

En el segundo se mantuvo la misma tónica (3-0 y final de 7-0), como un paso hacia el camino más espinoso de vencer en París 2024: el iraní Amin Mirzazadeh, vigente campeón mundial de Belgrado 2023. En la propia capital serbia fue medallista de plata en 2022: el hombre dado por muchos para ser el favorito en estas olimpiadas.

El posible campeón

A Mijaín, que es también un experto en la parte psicológica, le bastó menos de un minuto para marcar territorio: el iraní se dio cuenta de que venía preparado, no lo podía mover, lo empujaba y no cedía, como cuando se empuja a una pared.

Par rematar el trabajo psicológico, le dio su empujoncito estremecedor, que lo puede debe haber llevado a pensar que estaba en una situación complicada y sin salida.

Casi enseguida el árbitro marcó el 1-0 y ordenó al iraní adoptar la posición pasiva, en cuatro puntos sobre el colchón.

Mijaín con Mirzazadeh en la posición de amonestado obtuvo otras dos unidades por desbalance (3-0).

En el segundo tiempo el iraní logró que el árbitro llevara a Mijaín a la posición de amonestado y se adjudicó un punto, pero no aceptó luchar de esa forma para no gastar fuerzas, consciente de que no podría mover al atleta de Cuba. Este período fue más difícil: su más joven rival (26 años contra 41) le exigió mucho, sobre todo en el minuto y medio final…

Sí, fueron momentos tensos, que pudieron preocupar, cambiar el curso del combate, impedir la hazaña, de preguntarse si nuestro compatriota tendría fuerzas para resistir. Pero, valga esta verdad de Perogrullo: Mijaín es Mijaín, de ahí su nueva victoria.

Luego llegó su tercera pelea que gana en semifinales, por 4-1, ante el azerí Sabah Shariati, 35 años, medallista de bronce en Río 2016, quien después de una acción de Mijaín en el piso, pareció tener el agarre para buscar más puntos. Mijaín lo resolvió con su maestría y la agilidad de alguien que tuviera 20 años.

“Que nadie piense que porque tengo 41 años soy viejo”, había dicho antes en algún momento.

“Hoy es un día muy especial, no solamente para mi… como siempre digo para el mundo. Es un resultado que está disfrutando el mundo entero, en especial mis cubanos”.

Quiero hacerles una confesión a los lectores:

La verdad es que no se me ocurrió antes, lo cual lamento después de 22 años consecutivos escribiendo de él, como parte de mis 43 en la crónica deportiva. En esta noche clasificatoria me acordé del futbolista Cristiano Ronaldo (bautizado por la prensa para sintetizar como CR7).

Y a Mijaín López pudiéramos decirle ML4 (por la cantidad de medallas de oro que ha ganado en Juegos Olímpicos). Pero es muy posible que en la noche del miércoles sea ML5.

Quiero repetir algo de una carta anterior: Voy a estar cerca del colchón, y de sus declaraciones.

Luego les cuento…

Con afecto olímpico.