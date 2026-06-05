La vocación de acercamiento a los barrios

Liderará durante la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de La Habana que acoge a la Federación Rusa como País invitado de Honor

La cultura y la lectura continúan siendo baluartes en Cuba, donde a pesar del criminal bloqueo impuesto por Estados Unidos, que asedia y amenaza como nunca antes, la fiesta del libro tendrá lugar en el habanero Centro Cultural Línea y 18, del 10 al 16 de agosto, y seguirá viaje por todo el país hasta la clausura el 6 de septiembre en Santiago de Cuba.

En el año del centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y precisamente el día de su cumpleaños el 13 de agosto, la defensa de una de sus máximas: “no le decimos al pueblo cree, le decimos lee”, continúa siendo una premisa en Cuba.

Viktor Koronelli, Embajador Extraordinario de la Federación Rusa, país Invitado de Honor a la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, destacó la amplia participación de las editoriales de su país, de escritores y artistas que protagonizarán un amplio plan de actividades en el vasto recinto ferial.

“Ya los libros están en Cuba, serán donados de forma gratuita”, destacó. Hizo referencia a los diálogos culturales que sostendrán los creadores de diferentes manifestaciones con el pueblo y a la solidaridad del intercambio en un país que defiende su derecho a la soberanía.

Juan Rodríguez, presidente del Instituto Cubano del Libro, tras reconocer la relevancia de la escritora y poeta Marilyn Bobes y del doctor José Bel Lara, a quienes se dedica la Feria, comentó sobre el acompañamiento del sistema institucional y de los autores, y la riqueza de programas culturales en varias subsedes.

Juan Rodríguez, presidente del Instituto Cubano de Libro, comentó sobre el esfuerzo y apoyo de la Poligrafía Cubana en beneficio de la Feria, pese a las limitaciones materiales y de combustible que por el bloqueo afectan al país. /Yasset Llerena

Más de 3 000 libros en formato digital e impresos nutren las novedades que se presentarán en la gran fiesta de las letras.

En esencia, la vocación de acercamiento a los barrios propiciará llegar a la juventud y a la niñez. “Nuestro pueblo merece hermandad y solidaridad. Los espacios de lecturas e intercambios, las actividades en el Pabellón infantil y otras iniciativas alimentaran la esperada Feria”, agregó Rodríguez.

En exclusiva, compartió con BOHEMIA, Mercy Ruiz, directora de Ediciones ICAIC, que mantendrán un stand de 18 metros en el recinto Ferial donde la institución rendirá homenajes a los centenarios de Fidel y Julio García Espinosa. Además de presentaciones de novedades e intercambios con autores y otros expertos, se reflexionará sobre los nexos del cine y la literatura y la retroalimentación constante entre ambas fuentes nutricias de la cultura y el arte.

Mercy Ruiz, directora de Ediciones ICAIC y Premio Nacional de Edición, destacó los homenajes a Fidel y al cineasta Julio García Espinosa por Ediciones ICAIC. /Yasset Llerena

Sin duda, el pensamiento martiano: “Leer es crecer” continúa siendo la brújula en beneficio del desarrollo espiritual y del pensar reflexivo en Cuba libre y solidaria.