Memoria y esperanza

Un homenaje a nuestros abnegados protagonistas del 2025

BOHEMIA retoma una de sus tradiciones más queridas, aquellas que forman parte de su memoria histórica y de su vocación de archivo. Tras anunciarlo en nuestra edición anterior, dedicada al Resumen del 2025, regresamos con los Atletas del Año, una selección que deja constancia del esfuerzo y la permanencia del deporte cubano.

El año no dejó, en términos generales, los resultados soñados. Hubo metas no alcanzadas y desafíos que pesaron más de la cuenta. Pero incluso en ese escenario emergieron actuaciones valiosas, gestos de entrega y figuras que por su desempeño, merecen ser contadas, porque representan lo mejor del compromiso deportivo.

La triplista Leyanis Pérez y el boxeador Julio César La Cruz fueron los mejores convencionales de disciplinas individuales, en la tradicional encuesta organizada por el Inder y el Círculo de Periodistas Deportivos.

Julio César La Cruz /granma.cu

Leyanis resultó invencible en los mundiales de atletismo bajo techo y al aire libre, y volvió a comandar en la Liga del Diamante y dominar el ranking universal con varios registros superiores a los 14.90 metros.

La Cruz quedó con bronce en el certamen del orbe convocado por World Boxing, faja continental de la Asociación Mundial de Boxeo, y récord con su decimoquinto oro en campeonatos nacionales.

Mirar atrás también obliga a mirar adelante.

El 2026 se anuncia exigente, con citas de gran peso, entre ellas los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo (del 24 de julio al 8 de agosto de 2026), y los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar (del 30 de octubre al 13 de noviembre), que marcarán un hito como los primeros Juegos Olímpicos en África.

Que este homenaje sea también una forma de acompañarlos en el camino que viene.

CONVENCIONALES

Atleta femenina deporte individual: Leyanis Pérez (atletismo).

Masculino deporte individual: Julio César La Cruz (boxeo).

Femenina deporte colectivo: Yilian Tornés Vargas (softbol).

Masculino deporte colectivo: Jorge Luis Alayo Moliner (voleibol de playa).

Deporte individual: Atletismo.

Deporte colectivo: Béisbol.

Equipo: Voleibol de playa (m).

Más destacados: Marifélix Sarría Ruiz (levantamiento de pesas), Erislandy Álvarez Borges (boxeo), Lázaro Martínez Santrayll (atletismo), Yarisleidis Cirilo Duboy (canotaje), Silinda Oneisi Morales Senea (atletismo), Milaymis de Caridad Marín Potrillé (lucha), Liadagmis Povea Rodríguez (atletismo), Alejandro Claro Fis (boxeo), Noslen Díaz Amaro (voleibol de playa) y Arlen López Cardona (boxeo).

Menciones: Ludia M. Montero Ramos (levantamiento de pesas), Lázaro Álvarez Estrada (boxeo), Roxana Gómez Calderón (atletismo) y Raidel Martínez Marrero (béisbol).

Acontecimiento del año: Liván Moinelo Pita (béisbol).

Destacado en contrato: Liván Moinelo Pita (béisbol).

Destacado en deportes especiales: Eric Hernández Sánchez (dominio del balón).

Mención destacado en deportes especiales: Jhoen Lefont (dominio del balón).

Árbitro nacional: Emperatriz Wilson Traba (atletismo, paratletismo y patinaje).

Árbitro internacional: Faustino Heredia Machado (atletismo, paratletismo, triatlón y patinaje).

Atletas en situación de discapacidad:

Atleta más destacada: Suslaidy Girat Rivero (atletismo).

Suslaidy Girat /escambray.cu

Atleta masculino más destacado: Robiel Yankiel Sol Cervantes (paratletismo).

Robiel Yankiel Sol /escambray.cu

Atleta femenina más destacada: Yadira Lázara Ramos Ramírez (judo).

Más destacados: Sheyla Samarian Hernández Estupiñán (parajudo), Guillermo Varona González (paratletismo), Pablo Ramírez Barrientos (parapesas), Ulicer Aguilera Cruz (paratletismo), Ariagna de la Caridad Hechevarría Castro (parajudo), Jesús Enrique Cueva Cisneros (parapesas), Emmanuel González Rodríguez (parapesas), Leidy Rodríguez Rodríguez (parapesas), Ever René Castro Martínez (paratletismo) y Angélica María Montoya Zayas (atletismo).

JUVENILES

Femenina: Yainelis Sanz Verdecia (lucha).

Masculino: Carlos Alejandro Rivera Tamayo (baseball5).

Más destacados: Cristian Menéndez Abierno (raquetbol), Yisnoly Franchesca López Lamadrid (canotaje), Yander Luis Herrera Machín (atletismo), Rachel de la Caridad Medina Isac (baseball5), Dayanara Curbelo Travieso (judo), Lidsay Gonzáles Terry (atletismo), Frank Abel Rosales Triana (clavados), Jonathan Ramón Moreno Mederos (beisbol), Geannis Garzón Tamayo (lucha libre) y Kevin Hidalgo-Gato Oramas (Baseball5).

Juveniles en situación de discapacidad

Femenina: Amalia González Jiménez (parapesas).

Masculino: Daumey Elizarde Dreke (paratletismo).

Más destacados: María Rosa Albarrán Suárez (paratletismo), Aaron Arturo Marrero Escocia (paratletismo), Jean Carlos Acevedo Ferrer (paratletismo), Yoidel Queralta Muchuli (parapesas), Osbiel Palacios Fernández (paratletismo), Yamina de la Caridad Martínez Acosta (paratletismo), Bárbara Samantha Rivera Reyes (parapesas), Daynelis Vázquez Batista (parapesas), Jairon Bouza Guerra (paratletismo), Harol Lázaro Loren Covarrubias (paratletismo).