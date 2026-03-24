Mi almanaque se disparó

Un vistazo a la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, antes de la llegada de Santo Domingo 2026

En el periodismo, las historias no siempre nacen en la calle. A veces esperan en silencio. La mía estaba en la cocina.

Buscaba fechas, plazos, entregas para BOHEMIA, esa revista centenaria que se resiste –como pocas– a desaparecer. Pasé la página del almanaque… y algo hizo clic.

La mirada ya estaba puesta en Santo Domingo 2026 (24 de julio al 8 de agosto).

No era eso. Era otra cosa distinta. Una pregunta pequeña. Caprichosa. De esas que no sueltan:

¿Cuántos Juegos Centroamericanos y del Caribe han caído también en años terminados en 6?

El almanaque, de pronto, dejó de ser papel. Se disparó.

La respuesta: cinco. Desde el origen, Ciudad de México 1926, hasta Cartagena de Indias 2006.

Allí estuve. Y allí –como a veces ocurre en este oficio– tuve que escribir una cosa… y después corregirme.

Eso viene más adelante.

Porque antes conviene recordar algo esencial: estos son los juegos regionales más antiguos que todavía respiran.

Y en esa historia, como ahora veremos, Cuba no ha sido espectadora. Ha sido protagonista.

México 1926

Ramón Fonst, pionero de la esgrima cubana y primer campeón olímpico latinoamericano, marcó una época desde los inicios. / Archivo de BOHEMIA.

Nuestro país terminó segundo: 44 medallas (14 de oro-15 de plata-15 de bronce). México, anfitrión, dominó con 67 (25-24-18).

Aquella delegación parecía frágil en recursos. No en voluntad.

En béisbol no perdió un juego.

En esgrima apareció Ramón Fonst (campeón olímpico en París 1900 y San Luis 1904). Y no compitió: arrasó. Florete, espada, sable. En 25 combates, logró 24 victorias, con solo siete toques en contra. El dato impresiona. La dimensión, más.

Ahí empezó toda la historia de los Juegos Centroamericanos y la rivalidad entre Cuba y México.

Barranquilla 1946

La Segunda Guerra Mundial había detenido todo. Los Juegos volvieron.

Y Cuba también: Fue campeona general por primera vez desde La Habana 1930; ganó 29 oros, 78 medallas en total. México quedó detrás, por tres.

Aunque lo importante no fue el número, sino el mensaje.

Rafael Fortún empezó su leyenda en los 100 metros.

El béisbol, en cambio, cayó al tercer lugar. Dolió.

Aun así, quedó claro: Cuba era –otra vez– potencia.

San Juan 1966

Fue algo muy interesante: un crecimiento.

Los deportistas cubanos con 35 medallas de oro. Muy cerca de México: 38.

El atletismo sostuvo el peso; hubo equilibrio: béisbol, esgrima, lucha, polo acuático, voleibol.

Fue un aporte de hombres y mujeres, ya no era un golpe aislado, ni solo del masculino, sino el resultado de un sistema deportivo más fortalecido.

Santiago de los Caballeros 1986

Aquí no hubo discusión.

Cuba dominó. 174 oros (México 40). 299 medallas.

Los números dicen mucho. Pero no todo.

Hubo revancha en béisbol, continuidad en deportes colectivos, en definitiva: autoridad.

Era el punto más alto de una curva que venía en ascenso.

Cartagena de Indias 2006

Se ganó otra vez: 139 oros.

Algo había cambiado.

México (107) lideró durante la primera semana.

La diferencia ya no era un abismo.

El empuje final –atletismo y combate– decidió.

Victoria, sí; pero con aviso. El mapa deportivo empezaba a moverse.

Una precisión: La Habana fue sede en 1930 y 1982. Ninguna en año terminado en 6.

Y, sin embargo, ambas resultaron decisivas para la continuidad de los Juegos.

Tres confesiones

La Habana 1982 fue mi bautismo como periodista. Ahí empezó todo para mí.

Lo prometido: Cartagena. El Centro de Prensa estaba en una plaza de toros. Me pareció brillante. Lo escribí. Horas después, un diluvio –de esos que García Márquez hubiera narrado sin cambiar una coma– lo inundó todo. Entrada, cables, pasillos; hubo que evacuar. Yo también tuve que evacuar aquel entusiasmo, y lo corregí.

Parte de esta crónica vuelve a apoyarse en uno de los muy valiosos libros de Enrique Montesinos. Mi colega durante 26 años en el periódico Granma. Ya no está. Pero sigue ayudando.

Los cinco 1926: I Juegos, Ciudad de México, México. 1946: V, Barranquilla, Colombia. 1966: X, San Juan, Puerto Rico. 1986: XV, Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 2006: XX, Cartagena de Indias, Colombia.

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Fuente consultada

Los Juegos Regionales Más Antiguos. Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, de Enrique Montesinos.