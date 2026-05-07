Se acabaron las dudas

Cuba definió a sus abanderados para Santo Domingo 2026 y se ratificó el objetivo más importante

Hace poco escribí que ahí vienen ya “trotando” los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Lo hice aquí en BOHEMIA digital, una versión más moderna de la histórica e invencible revista de papel surgida en 1908.

Y surgieron noticias de ese evento en una conferencia de prensa celebrada en el Salón de Actos de nuestro organismo deportivo: la más espectacular es que la saltadora de triple Leyanis Pérez y el boxeador Julio César La Cruz tendrán la responsabilidad de ser los abanderados.

Ella es hoy la reina mundial de su especialidad; él ostenta dos medallas de oro olímpicas y ambos fueron seleccionados como los Atletas Más Destacados de Cuba en 2025.

Además, trascendió que nuestra delegación podría llegar a más de 500 atletas (aún quedan pendientes algunas clasificaciones) y buscará ubicarse entre los tres primeros países del medallero, según informó la agencia Prensa Latina. Hasta el momento son 429 inscritos (240 hombres y 189 mujeres).

Cuba lideró todas las ediciones desde Panamá 1970 hasta Veracruz 2014 (solo se ausentó en 2002 y 2010), una cadena rota en Barranquilla 2018 (fuimos segundos) y no recuperada en San Salvador 2023 (terceros), detrás de México y Colombia.

En el acumulado histórico nuestro país marcha al frente (1 919-1 013-798=3 730), seguido de México (1 523-1 439-1 290=4 252) y Colombia (617-708-721=2 046).

Y cerraré con una frase todavía más antigua que BOHEMIA impresa: “Quedó tinta en el tintero”. Motivados por Santo Domingo 2026, volveremos a escribir con la misma pasión que ha tenido la revista durante ya 118 años.