¿Se corresponderán realidad, palabras y análisis?

En Siria parece se está dando una transformación interna “suave” e Israel se aprovecha de la caída del antiguo gobierno. Está por verse cuál será el desenlace nacional y geopolítico

Los medios noticiosos afines a los Estados Unidos y a la OTAN han manifestado asombro ante la supuesta rapidez con que cayó el Gobierno de Bachar Al-Assad. Ante el avance de los terroristas –“rebeldes”, el calificativo de la gran prensa–, la cadena CNN se apresuró en lograr una entrevista exclusiva, este 6 de diciembre, con Abu Mohammad al-Jolani, representante de la “oposición armada”.

En cámara, el líder del Grupo Hayat Tahrir Al-Sham (HTS, por sus siglas) –escindido de Al Qaeda– se presentó respetuoso del poder del pueblo, ese para el cual dijo él y su gente luchan. El entrevistado buscaba crear un clima de confianza de cara a la comunidad internacional, siendo muy probable que la CNN tratará de “blanquearlo” quitándole el sambenito de terrorista. El “hombre fuerte” aprovechó cada minuto al aire para explicar cómo había pasado por “episodios de transformación a lo largo de los años. Es la naturaleza humana”, sentenció. Sabe que muchísimas batallas se libran desde la comunicación, de ahí los mensajes destinados a crear confianza, paz…

De momento la concordia es la cara más visible de Siria. Hace poco, Fady Marouf, corresponsal de Prensa Latina, da cuenta de que varios habitantes de Damasco expresaron esperanza y optimismo en una nueva etapa de bienestar, con unidad entre todos los componentes sociales y religiosos. Otros indicaron preocupación respecto al brusco cambio, manteniéndose expectantes.

Los hombres del HTS se erigen en victoriosos en Siria. / actualidad.rt.com

Algunos trasfondos cruciales

Es muy complejo navegar en este mar noticioso, saturado de notas informativas y reflexivas sobre los recientes sucesos en Siria. Hay una cosa cierta, sin embargo: la caída del anterior Gobierno trasciende un momento determinado, pues el conjunto de la trama es preciso verlo a la luz de acontecimientos más amplios y profundos a todos los niveles, comenzados una década atrás.

E incluso más lejos, en una dimensión regional relativa al nacimiento de Israel en Oriente Medio. Pese a que muchos analistas sostienen que el sionismo en este caso ha sido oportunista, les propongo a los lectores de Bohemia ver cuáles son los criterios del profesor y analista internacional español Andres Piqueras. En su opinión, que suscribe esta comentarista: “pecaríamos de excesiva ingenuidad si no abordásemos la cuestión siria dentro del escenario más amplio de pugna geopolítica”. El conflicto armado allí siempre fue de carácter internacional, por los actores participantes y también porque es reflejo de la correlación de fuerzas presentes.

Para Piqueras el escenario en Siria se alinea con los objetivos de reconfiguración regional promovidos por Benjamín Netanyahu y Donald Trump, afanados en desarrollar el “Plan del Medio Oriente ampliado” para consolidar los intereses anglo-sionistas. Considera la expansión de Al Qaeda y sus aliados cuidadosamente orquestada, dejando en el mayor olvido mediático sus prácticas atroces: “(…) el Plan incluye desestabilizar tanto a Siria como a sus aliados. En el caso del Líbano, se busca enfrentar a Al Qaeda contra Hezbolá, provocando conflictos internos que debiliten a este último, un actor clave en la resistencia contra el ente sionista y su genocidio. En paralelo, en Irak la estrategia es similar: desgastar a las fuerzas que apoyan a la causa palestina.” Y prosigue: “una vez sembrado el CAOS, hay alguna probabilidad de que Estados Unidos esté tentado de intervenir de nuevo de forma directa bajo la excusa de erradicar a Al Qaeda (organización a la que en realidad patrocina y forma parte de sus fuerzas paramilitares), consolidando un nuevo orden que beneficie a su ente sionista”.

Al-Jolani es un hábil comunicador; lo hace ante el mundo y frente a sus seguidores. / ondacero.es

Destrucción de Siria: crimen del imperialismo

Por su parte, el experto irlandés Finían Cunningham señala: “(…) Siria estaba simplemente destrozada y agotada por años de agresión y desgaste por Occidente. Rusia o Irán no podían hacer mucho para salvar a ese país, aunque fuera un aliado. El colapso final de Siria no se produjo después de una guerra relámpago de 13 días, sino después de 13 años de terrorismo ininterrumpido por parte de EE.UU. y sus aliados europeos de la OTAN. La fase anterior del terrorismo por delegación patrocinada por EE.UU. (2011 a 2020) se vio frenada por la intervención de Rusia, Irán y Hezbolá, mas los agentes de Occidente no fueron derrotados definitivamente. En retrospectiva, eso puede verse como un fatídico error estratégico. La continuación de la guerra por poderes se basó en la imposición de devastadoras sanciones económicas y comerciales a Siria por EE.UU. y la Unión Europea”.

En su apreciación explica cosas esenciales: “La guerra por otros medios también implicó que las fuerzas militares estadounidenses, israelíes y turcas ocuparan ilegalmente territorio sirio en el norte, este y sur, lo que permitió el robo de las exportaciones de petróleo y trigo de Siria. Durante su presidencia anterior Trump se jactó abiertamente de robar el petróleo de Siria. Así, desde 2011, cuando el gobierno de Obama puso a Siria en la mira para un cambio de régimen –en otra de las famosas «primaveras árabes»–, hasta la caída de Damasco el pasado fin de semana, el país ha soportado una guerra de desgaste.”

El ejército israelí aprovecha la caída de Bachar Al- Assad para fortalecerse en las Alturas del Golán y destruir capacidades militares por todo el territorio sirio. / huffingtonpost.es

¿Qué pasa hoy?

Es necesario recalcar que el pueblo sirio ha sufrido enormemente sin alimentos, medicinas, combustible… A lo anterior debe sumarse la corrupción asociada a esos hechos negativos, junto con una desmoralización de un ejército cada vez más pendiente del bolsillo que de la defensa nacional. Para rematar, su Comandante en Jefe en las horas cruciales decide abandonar el país. Volvamos a Cunningham: “Cuando los insurgentes, respaldados por Occidente, lanzaron su ofensiva el 27 de noviembre desde el enclave norteño de Idlib, no quedaba nada del Estado sirio que pudiera oponer resistencia. Alepo, Hama, Homs y la capital cayeron como fichas de dominó”.

De momento, y hasta el 1º de marzo de 2025, regirá un Gobierno de transición encabezado por Mohammed al-Bashir, jefe del «Gobierno de Salvación Sirio» (GSS) en Idlib, constituido en 2017 por el HTS y otros grupos milicianos sirios durante la guerra civil en ese país. Entretanto, el portavoz de asuntos políticos de las nuevas autoridades, Obaida Arnaout, anunció que serán suspendidas la Constitución y el Parlamento hasta la creación de poderes renovados.

Todavía es pronto para avizorar si la nación árabe seguirá el camino de fragmentación político-territorial ocurrido en Libia, o si habrá represalias y asesinatos confesionales o étnicos. Está pendiente en otro comentario la cuestión kurda, carta de Turquía para moverse dentro de Siria. Afortunadamente, por ahora ambos escenarios son únicamente sombras. Pero ¡cuidado!; lo que sí acontece en este minuto es la violencia de Israel, en el Golán, otras áreas y contra las capacidades militares sirias. La actual coalición de Gobierno de Damasco ni la cuestiona, ni la combate.