Un pronóstico cumplido (XXII)

Suma Cuba otra medalla de bronce

Estimados lectores olímpicos:

Los pronósticos daban a la canoísta Yarisleidis Cirilo, de 22 años de edad, como posible medallista en los Juegos Olímpicos. En los más optimistas hasta campeona. Y… no defraudó: terminó con bronce.

Foto. / Roberto Morejón

Fue un día en el cual el programa obligó a los periodistas cubanos a dividirnos: un grupo fue hacia el canotaje para ver a Cirilo y otros fuimos para la lucha; después nos encaminados al taekwondo.

“Yo le había dicho a mi entrenador que iba a ser la primera cubana medallista olímpica y lo cumplí”, dijo la campeona mundial del año 2023.

Y hay más: lo hizo con su mejor tiempo (44.36 segundos), en la regata más rápida de la historia. La antecedieron la canadiense Katie Vincent (44.12) y la estadounidense Nevin Harrison (44.13).

“Más que satisfecha con la regata que hice, porque lo di todo. Cuando llegué a la meta, lo sentí”, afirmó Yarisleidis, quien comentó a continuación: “Representar a mi país y alcanzar una medalla es el mayor orgullo”.

“Lo principal ahora es seguir entrenando y pensar en cómo ganar las próximas olimpiadas. No importa que falten cuatro años… ese va a seguir siendo mi principal objetivo”, adelantó y seguidamente expresó: “Agradezco a todos lo que me han escrito dando ánimos, a los que se han levantado de madrugada para verme remar. No sabía que tanta gente me seguía”.

Quiere decir que las faenas mundiales de esta cubana pudieron ser confirmadas aquí en los Juegos Olímpicos. En su caso no se dio eso de que “una cosa es con guitarra y otra con violín”.

Con afecto olímpico