A ritmo de patines

El sano esparcimiento se adueña de jornadas veraniegas en el centro del país

No exagero si les digo que en la cuarta villa fundada por la colonización española en Cuba (Sancti Spíritus) el presente verano se ajustó patines y puso a rodar una opción más a favor de la recreación sana.

Sucedió por intermedio de la III Copa de patinaje Lázaro García (Pirri) in memoriam, cuyas actividades tuvieron como escenario un segmento de la Avenida Marcos García, en la cabecera provincial.

Tres interesantes jornadas de actividades validaron el desarrollo alcanzado por ese deporte en niños y adolescentes de La Habana, Cienfuegos, Artemisa, Villa Clara y Sancti Spíritus, que sumó, además, a competidores de Cabaiguán y Trinidad.

Por cierto, los trinitarios siguen instalados en el primer lugar provincial desde el 2010 y no ofrecen señales de que estén dispuestos a “dar su patín a torcer”.

El caso es que, situados a ambos lados de la mencionada avenida, personas de todas las edades disfrutaron la preparación adquirida por niños de muy corta edad (los Peques) y los correspondientes a las categorías de 7-8, 9-10, 11-12, 13-15 y mayores de 16 años.

Hasta allí se trasladó el lente de nuestra revista para que lectores y cibernautas tengan un pequeño acercamiento a una Copa que se sustenta en la participación decisiva de padres y familiares, a cuyo cargo corre no solo la adquisición del vestuario e implementos deportivos, sino también el transporte, alojamiento, alimentación y otros gastos.

Fotos. / Pastor Batista

Calentando para competir.

Suena el silbato y…

¿Será que a tan corta edad a este bebito ya le gustan los patines?

La III Copa Pirri in memoriam le impregnó su colorido al verano en Sancti Spíritus.

Cada quien se esfuerza por lograr el mejor tiempo posible.

La Copa rinde homenaje al espirituano Lázaro “Pirri” García. Bella, sin duda, esta pequeñita.

Un poquito de agua para refrescar, no viene nada mal. Ternura sobre patines.

Y Papá todo el tiempo ahí.