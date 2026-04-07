Abril convoca

Tributo y celebración en la primavera. Fechas muy significativas marcan el calendario: los 65 y 64 aniversarios, respectivamente, de la Organización de Pioneros José Martí y la Unión de Jóvenes Comunistas, junto con los 65 años de la victoria de Playa Girón

En los momentos actuales, donde los recursos escasean, las celebraciones –a las cuales no es preciso renunciar– deben ser muy austeras. Sin embargo, siempre que se intenta –organizadamente–, es posible hacerlo. La población lo agradece, en especial, las actividades culturales y deportivas, aun cuando su desarrollo no tenga por escenarios los grandes teatros o coliseos, canchas o complejos de primera categoría.

De este modo, y como un anticipo del programa previsto para el 4 de abril, en el consejo popular Alturas de Alamar convocaron a los residentes de la comunidad, en particular a los niños y jóvenes hacia un complejo deportivo en la plazoleta de la Zona 11.

La Orquesta Municipal de Conciertos de La Habana del Este tuvo una amplia participación. /Veneranda Rivera

Según comentó a la prensa Hanoi Miranda Matos, promotor socio-cultural de esa vecindad, el “trabajo previo fue muy importante, porque –según lo establecido para este tipo de eventos– aunamos los esfuerzos de las direcciones territoriales de Deportes, Cultura y Educación, con el apoyo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), y programamos qué actividades desarrollar esta mañana. La acogida ha sido muy buena, pero es algo que no debemos hacer por una fecha solamente, sino sistematizarlo. Alamar está muy distante del centro de la capital y con la situación que hoy presenta la transportación, es este un aporte al esparcimiento sano”.

Juegos, música, bailes… diversión

Deportes como el fútbol y el baloncesto, competencias individuales y colectivas acogieron a amigos y desconocidos en improvisados equipos. Por encima de la competencia estuvo la diversión, por el gol que falló, por la canasta que nunca se encestó y por las trampas a las que recurrieron algunos para ganar la competencia de la soga.

Estudiantes de los diferentes centros educacionales del consejo popular Alturas de Alamar presentaron espectáculos danzarios. /Cortesía de Aylín Crespo Fonseca

La Casa de Cultura mostró los frutos de largas jornadas de preparación. La Banda Municipal de Conciertos realizó una actuación variada –actuó en más de una oportunidad– y fue la agrupación acompañante de algunos artistas aficionados de centros educacionales e instituciones locales. A medida que avanzaba el programa eran más los adultos entusiastas que tiraban sus pasillitos, en particular, de casino. Todo ocurría simultáneamente, hasta la entrega de confituras y otras chucherías, adquiridas con recursos propios de los organizadores, quienes también se las agenciaron para regalar una rica caldosa.

El cierre del programa, extendido más allá de la una de la tarde, estuvo a cargo del grupo de música folclórica Ancestros, que puso a bailar rumba y guaguancó a los mayores, a quienes luego se les sumaron algunos niños, como nuestra de que las raíces están ahí, aunque para muchos de los que allí estaban el contagioso Reparto llame.

La idea de que este tipo de actividades pueda realizarse, al menos, una vez al mes resulta sumamente valiosa; el verdadero desafío estará en que no quede solo en la intención, sino que logre sostenerse en el tiempo. En momentos difíciles y de angustia, el pueblo lo agradecerá.

Ella prefiere jugar sola. /Veneranda Rivera

La diversión no faltó. /Veneranda Rivera

La famosa caldosa cubana. /Veneranda Rivera