Afincar bien los pies en el momento actual

Podremos cambiar métodos, pero jamás renunciar al combate –afirma Gerardo Hernández durante la celebración nacional por el aniversario 65 de los CDR

Magnífica, no solo por su concepción o forma, sino también por el contenido, resultó la celebración nacional de los 65 años transcurridos desde el surgimiento de los Comités de Defensa de la Revolución (28 de septiembre de 1960) por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Sello genuino en la concentración. / Pastor Batista

Con sede en Ciego de Ávila (provincia Vanguardia), el acto congregó desde temprano a una nutrida representación de avileños, encabezados por las máximas autoridades del territorio y por José Ramón Monteagudo Ruiz, integrante del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento agroalimentario, junto a Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba y Coordinador Nacional de los CDR.

Tras recordar las históricas circunstancias en que nace la organización, Gerardo llamó a trabajar más en su funcionamiento, en la unidad que ella siempre ha generado y a mantener bien afincados los pies en cada minuto del momento actual, a pie de barrio, de cuadra y de hogar.

“No podemos quedar anclados en el pasado –dijo–, los tiempos cambian y la Cuba de hoy enfrenta nuevos desafíos… no podemos olvidar las complejidades del momento. Participación comunitaria y diálogo abierto no pueden faltar a esta hora en que será preciso cambiar métodos de lucha, pero jamás renunciar al combate.

Gerardo exhortó a fortalecer cada vez más la unidad en el barrio. / Pastor Batista

“La tecnología y las redes sociales deben ser herramientas para fortalecer el tejido social, no para dividirnos o debilitarnos”, añadió

Seguidamente afirmó que “la Revolución se hace desde cada hogar, desde cada cuadra, desde cada barrio y desde cada corazón comprometido”.

También condenó, en nombre de la organización en todo el Archipiélago, el brutal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, y expresó el solidario apoyo al hermano pueblo de Venezuela.

Durante el acto, Santiago de Cuba, Las Tunas y Matanzas recibieron reconocimientos como provincias destacadas, Ciego de Ávila en su condición de Vanguardia y la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez se alzó con el honroso Premio del Barrio, por tener, entre otras razones, 36 proyectos vinculados a la comunidad.

En más de una ocasión el acto arrancó aplausos. / Pastor Batista Todo el mundo quiere una foto con el Coordinador Nacional. / Pastor Batista

Cultura derrochó júbilo también. / Pastor Batista Algunos trajeron libros para que Gerardo se los autografiara. / Pastor Batista