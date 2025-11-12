Algunos apuntes sobre el dengue, oropouche, zika y chikungunya

Ante la acelerada expansión en Cuba de los arbovirus, –infecciones que se transmiten a través de las picaduras de mosquitos, jejenes y otros insectos– ofrecemos algunos datos sobre estas enfermedades

Por. / Ernesto Fernández Domínguez

Los arbovirus incluyen el zika, el oropouche, el chikungunya y el dengue, los cuales, si no se atienden correctamente, pueden causar complicaciones graves. ¿Cómo se diagnostica una infección por arbovirus?

Tradicionalmente, el diagnóstico se realiza mediante serología, es decir, examinando una muestra de sangre del paciente. Los métodos serológicos incluyen pruebas directas que implican la detección del virus, y pruebas indirectas dirigidas a los anticuerpos producidos durante la infección viral.

Diferencias y similitudes entre los diferentes arbovirus

La Revista Panamericana de la Salud realizó el pasado año 2024, 23 estudios con 3 648 pacientes con oropouche (nombre de la localidad de Oropouche, en Trinidad y Tobago, donde fue detectado en 1968). Los síntomas más frecuentes fueron fiebre (97 por ciento) y dolores de cabeza (86 por ciento). No hubo diferencias en la frecuencia de fiebre ni cefaleas entre pacientes con oropouche y dengue.

Mosquito Aedes albopictus. /tribuna.cu

Sin embargo, la odinofagia (dolor agudo en la faringe) y el dolor abdominal, fueron más frecuentes en el oropouche que en el dengue. Las mialgias (dolor muscular) y las artralgias (dolor de las articulaciones) fueron menos frecuentes en los pacientes con oropouche en comparación con el dengue.

Precisemos que los síntomas del oropouche son similares a los del dengue y comienzan entre cuatro y ocho días después de la picadura del insecto trasmisor. Los signos incluyen fiebre repentina, dolor de cabeza intenso, debilidad extrema –puede llegar a la postración–, dolores articulares y musculares, escalofríos, náuseas, diarrea y vómitos persistentes.

La fumigación es parte fundamental de la lucha contra los vectores. / escambray.cu

De otra parte, señalemos lo siguiente: hay un dengue más leve con fiebre de moderada a alta, manchas rojas y a veces ronchas, dolor detrás de los ojos, y, en ocasiones, sangramiento en ellos. Otra variante más agresiva produce dolor abdominal intenso, vómito, acumulación de líquidos en abdomen y tórax, agrandamiento del hígado y cansancio. Debe tomarse mucho líquido, hacer reposo y no tomar antinflamatorios.

Entretanto, con el chikungunya la fiebre, dolor articular y la inflamación de las articulaciones son más intensas que con el zika. En este último, los síntomas son por lo general leves y la persona se enferma una sola vez. Aparece entre tres y 10 días después de ser picado por un mosquito infectado. También puede trasmitirse por vía sexual o a través de una transfusión sanguínea. Los fetos de una embarazada son susceptibles de contaminarse.

El zika se caracteriza por fiebre leve, sarpullidos en el cuerpo, dolores articulares y musculares, así como también conjuntivitis. No debe durar más allá de una semana.

Por su parte, el chikunguya tiene mayor duración. Una desagradable noticia: el dolor y la inflamación en las articulaciones pueden durar meses ¡y hasta años! Además, puede presentar fiebre alta, manchas rojas y los consabidos retortijones en la musculatura y las articulaciones.

BioCubaFarma desarrolla un medicamento contra los dolores articulares propios del chikungunya. /tribuna.cu

En resumen:

Todas las arbovirus presentadas en este trabajo son trasmitidos, básicamente, por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus.

El dengue es el más agresivo de los arbovirus reseñados. Es necesario subrayar lo siguiente una y otra vez: Las personas enfermas con dengue pueden complicarse hasta fallecer. No debe tomarse a la ligera sus síntomas. Acuda al facultativo de inmediato cuando eso suceda y no se automedique.

En el zika los síntomas son, en general, leves y la persona se enferma solo una vez.

En el chikungunya, los dolores articulares y musculares son más fuertes y duraderos que en el zika.

Aunque son excepcionales los casos, una persona, en algún momento, puede padecer de zika, chikungunya y dengue al mismo tiempo, situación con alta morbilidad.

Recomendaciones:

Tape de inmediato y herméticamente todos los recipientes con agua estancada.

De ser posible, coloque mallas en puertas y ventanas.

Si puede conseguir algún tipo de repelente, úselo antes de dormir.

Vista ropas de color claro y, si el tiempo refresca, pantalones, medias y camisas de manga larga.