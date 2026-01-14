Alistan avileños tributo a combatientes caídos en Venezuela

Excepto en la capital, en todas las provincias el homenaje tendrá lugar el viernes a partir de las 9 de la mañana con acceso abierto a todos los cubanos

Autoridades políticas, gubernamentales, representantes de las instituciones de la defensa, Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, movimiento obrero y organizaciones de masas puntualizaron este martes hasta los más mínimos detalles con vista al homenaje que el pueblo avileño rendirá este viernes 16 a los 32 cubanos caídos heroicamente en combate contra las huestes imperialistas en Venezuela

Denominada Honor y Gloria, la operación prevé una gigantesca movilización popular hasta la sede de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Ciego de Ávila, donde serán expuestas las imágenes de esos héroes.

Encabezados por Julio Heriberto Gómez Casanova y Alfre Menéndez Pérez, máximos dirigentes del Partido y del Gobierno, respectivamente, los preparativos han permitido puntualizar asuntos relacionados con la convocatoria previa, clara y precisa, el aseguramiento de la movilización, el acondicionamiento del espacio donde se realizará el solemne homenaje, así como el cómodo y permanente flujo de personas frente a las fotos de los caídos en tierra venezolana, entre otros.

Del mismo modo se han tomado precauciones para que la entidad encargada de actos y eventos puedan asegurar la impresión de las fotos que necesitan las provincias de Ciego de Avila y Sancti Spíritus.

En declaraciones exclusivas para Bohemia, Niurka Ferrer, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio, afirmó que no hay absolutamente ningún problema para que los afiliados de los distintos sindicatos concurran junto al pueblo, tal y como suele ocurrir en contextos similares.

Con similar nivel de precisión, fluyen los preparativos para el resto de las provincias cubanas con vistas a realizar la mencionada operación que ya se perfila como una jornada de reafirmación patriótica, y de apoyo y solidaridad con el hermano pueblo venezolano, también de rechazo a la política cada vez más hostil y agresiva de la Casa Blanca contra los pueblos de Nuestra América y del mundo entero.