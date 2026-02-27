Apetito canino

¿Cuántas veces al día debo alimentar a mi perro? Es la interrogante de Marcia Suárez, de Villa Clara

Un debate común entre dueños de mascotas tiene que ver con la frecuencia de la alimentación de sus perros ¿Es mejor una comida abundante al día o dividirla en varias partes?

En razas grandes y gigantes, entre ellas el gran danés o el pastor alemán, la práctica de una sola comida diaria representa un peligro real. Un estudio publicado en el Journal of the American Animal Hospital Association identificó este hábito como un factor de riesgo crucial para la Dilatación-Vólvulo Gástrica (GDV) o torsión gástrica.

El doctor M. Raghavan y su equipo concluyeron en 2004: “La práctica de alimentar con una comida grande diariamente aumentó significativamente el riesgo de GDV. Se recomienda alimentar con dos o más comidas pequeñas al día particularmente para perros de razas grandes y gigantes”.

Este hallazgo transformó las recomendaciones veterinarias a nivel global, estableciendo que la división de la ración diaria en múltiples porciones podría salvar vidas en perros de alto riesgo.

Más allá de la emergencia representada por la GDV, la frecuencia alimentaria impacta directamente en el metabolismo canino. Investigaciones recientes señalan cómo la alimentación en dos ocasiones en el día influye en las hormonas reguladoras del apetito y la saciedad.

Una revisión de la publicación Frontiers in Nutrition de 2022, dirigida por Brennan O., destaca que “la alimentación dos veces al día resultó en concentraciones posprandiales de insulina más bajas y una supresión de grelina más pronunciada en comparación con la alimentación una vez al día. Este patrón puede ser beneficioso para la saciedad y la salud metabólica”. Esto se traduce en perros con niveles de energía más estables, mejor control de peso y menor ansiedad por la comida.

Impacto en el comportamiento

El aspecto psicológico de la alimentación canina no debe subestimarse. Perros con largos períodos de ayuno pueden desarrollar comportamientos problemáticos asociados con la ansiedad alimentaria. La investigación publicada en Journal of Veterinary Behavior en 2014 por Deagle G. señaló: “los perros alimentados una vez al día pueden experimentar períodos más largos de ayuno, lo que puede asociarse con aumento del hambre y potencialmente niveles más altos de frustración o ansiedad alrededor de las horas de comida”.

Expertos en comportamiento animal coinciden en que establecer rutinas predecibles con múltiples comidas contribuye a un estado emocional más estable en las mascotas.

La evidencia científica permite establecer guías específicas según la edad del animal. A los cachorros se recomienda alimentar con tres o cuatro comidas diarias por su rápido metabolismo y menor capacidad gástrica. En los adultos dos diarias representan el punto óptimo y en cuanto los sénior se recomienda mantener solo dos, ajustando consistencia según salud dental y apetito.

La comunidad científica ha llegado a un consenso sobre la recomendación de dos raciones diarias, la cual es una práctica basada en evidencia que aborda múltiples aspectos de la salud canina desde emergencias mortales hasta el bienestar metabólico y emocional.