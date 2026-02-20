Argentina frente a una reforma laboral regresiva

La reforma laboral impulsada por el gobierno libertario impacta de lleno en la vida cotidiana de millones de trabajadores: menos derechos, salarios que pierden valor y un debate que pone en juego el rumbo social del país

Javier Milei ha colocado a la Argentina en el centro de una discusión profunda sobre el trabajo y los derechos sociales. Bajo la bandera de la “modernización”, su gobierno impulsa una reforma laboral que, para amplios sectores sindicales y sociales, no significa avanzar hacia el futuro sino retroceder en conquistas históricas del movimiento obrero.

Aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados, sin el controvertido artículo 44 de licencias médicas, logró dictamen en comisiones del Senado y será debatido en el recinto principal de la Cámara Alta el próximo viernes 27 de febrero, cuando buscará convertirla en ley.

Fuera del Congreso, mientras se debatía el plan, miles de trabajadores se movilizaron para expresar su rechazo. La tensión fue evidente y la respuesta estatal incluyó represión.

Una reforma que cambia el equilibrio

En el centro del proyecto aparece una modificación profunda en la relación entre empresas y trabajadores. La propuesta reduce las contribuciones patronales destinadas a la seguridad social y redirecciona parte de esos fondos a un sistema alternativo para cubrir indemnizaciones. Traducido a términos simples: el Estado recaudaría menos y despedir sería más sencillo y menos costoso.

Para sus críticos, el espíritu de la reforma es claramente regresivo. Algunos incluso señalan que introduce transformaciones que ni siquiera se consolidaron durante la última dictadura militar.

Uno de los puntos más sensibles es el cambio en la negociación colectiva. Durante décadas, los convenios por rama de actividad aseguraron un piso común de derechos para todos los trabajadores de un sector. La nueva propuesta prioriza acuerdos por empresa, incluso si implican condiciones inferiores.

Además, elimina la llamada “ultraactividad”: si un contrato vence y no se renueva, los derechos conquistados podrían dejar de aplicarse. Eso coloca a los trabajadores en una posición más débil al momento de negociar.

El período de prueba más extenso, el abaratamiento de despidos, el “banco de horas” que diluye el pago de tiempo extra y la posibilidad de jornadas de hasta 12 horas dibujan un escenario que muchos describen como precarización estructural.

A esto se suma una disposición particularmente polémica: la reducción salarial en casos de enfermedad no vinculada directamente al empleo; sectores alejados de la oposición han manifestado reparos frente a esta medida.

Paradójicamente, la ley no aborda debates actuales, como la automatización, el trabajo en plataformas digitales o la inteligencia artificial. En cambio, elimina normativas recientes, como la regulación del teletrabajo, y recupera esquemas más antiguos.

Parlamento, sindicatos y calles

La media sanción en el Senado (42 votos a favor y 30 en contra) no calmó el clima social. La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una huelga general. También la Central de Trabajadores de Argentina y la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma llamaron a movilizaciones masivas.

Dentro del propio movimiento obrero hay debates intensos. Algunos dirigentes plantean un paro por tiempo indeterminado; otros proponen un plan de lucha más amplio, articulado con organizaciones sociales y espacios políticos.

Más allá de las diferencias estratégicas, hay coincidencia en que la reforma representa un golpe directo a la estructura de derechos construida durante más de medio siglo.

Desde el Gobierno, en cambio, el mensaje es claro: no habrá retrocesos. El discurso oficial suele presentar los derechos laborales como “costos” que afectan la competitividad, una mirada que prioriza la lógica del mercado por encima de otras consideraciones sociales.

¿Qué está en juego?

La reforma llega en un momento delicado. La economía atraviesa un fuerte ajuste, que ya impactó en el bolsillo de la población. El poder adquisitivo se deterioró y muchas familias se endeudan para llegar a fin de mes.

La estrategia económica oficial ha consistido, en buena medida, en permitir que los salarios pierdan frente a la inflación para enfriar el consumo y frenar la subida de precios. En la vida cotidiana eso se traduce en algo concreto: sueldos que rinden cada vez menos, mientras el esfuerzo de estabilizar la economía sigue recayendo principalmente sobre quienes viven de su trabajo.

En este contexto, reducir protecciones laborales implica profundizar una desigualdad que ya es visible.

La reforma otorga beneficios tanto a grandes conglomerados como a pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la mayor parte del empleo informal se concentra justamente en estas últimas. De ahí que algunas voces empresariales admitan que bajar cargas e impuestos no garantiza nuevas contrataciones. Existe la posibilidad de que esos alivios terminen reflejándose simplemente en mayores ganancias, sin generar más empleo ni mejorar las condiciones existentes.

Lo que se debate no es solo un conjunto de artículos técnicos. Se discute qué modelo de sociedad quiere la Argentina: uno donde el mercado marque las reglas casi sin contrapesos, o uno donde el trabajo siga siendo un pilar de protección y derechos.

En esa tensión se juega no solo el presente de millones de trabajadores, sino también el perfil del país en los años que vienen.