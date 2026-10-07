Frente a la amenaza del alineamiento incondicional con Washington que encarna la ultraderecha, el balotaje del 25 de octubre define si Brasil se consolida como pilar de la integración soberana en Nuestra América o cede ante la restauración hegemónica

Las elecciones en Brasil sobrepasaron de manera definitiva el marco de una simple contienda doméstica. Lo acontecido en las urnas expone el epicentro de una disputa geopolítica donde la quinta economía del planeta decide si actúa como un polo autónomo del Sur Global o si retrocede a la condición de peón en el tablero de Washington.

Cara al balotaje del próximo 25 de octubre, el diagnóstico trasciende las fronteras brasileñas. Es que, para el equilibrio de la región y la construcción de un mundo multipolar, América Latina necesita a Lula.

El escrutinio del 100 por ciento de las actas por parte del Tribunal Superior Electoral confirmó una contienda de extrema polarización y un desenlace sumamente ajustado. Con una participación del 78,92 por ciento y una abstención del 21,08 por ciento, el candidato de la ultraderecha Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03 por ciento de los sufragios, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sumó el 45,16 por ciento.

Una diferencia de apenas 1,87 por ciento que establece un escenario de alta tensión y obliga a una movilización total de las fuerzas populares hacia la segunda vuelta.

Desde un céntrico hotel en São Paulo y rodeado de sus aliados, el mandatario progresista asumió el reto con aplomo y llamó a la movilización inmediata de la militancia, definiendo el balotaje como «la hora de la prueba final» para el modelo de país. «A partir de mañana comienza la nueva campaña. Una campaña entre solo dos candidatos, en la que podremos mostrar la diferencia entre las propuestas», sostuvo Lula tras agradecer la lección de democracia brindada por los millones de personas que acudieron a las urnas.

Durante su intervención, defendió los logros de su gestión en estabilidad, inversión en ciencia, tecnología, educación y ayudas estudiantiles, proyectando consolidar el desarrollo industrial brasileño, al tiempo que lanzó duras críticas contra la «biografía tenebrosa» de Flávio Bolsonaro —señalando sus vínculos con grupos paramilitares y con el escándalo de corrupción del Banco Master— y enfatizó que la propuesta de la extrema derecha «no permite vislumbrar un futuro prometedor».

La radiografía de la extrema derecha y sus ataduras imperiales

El análisis de los resultados exige evitar las lecturas simplistas. El avance electoral de Flávio Bolsonaro y los triunfos del conservadurismo en plazas clave —como la victoria de la ex primera dama Michelle Bolsonaro como senadora en el Distrito Federal— confirman que el bolsonarismo no fue un fenómeno pasajero ni una anomalía del pasado. Se trata de un movimiento articulado que mantiene un arraigo social profundo, sostenido por sectores evangélicos, el agronegocio y una red política que opera dentro del propio sistema.

A diferencia de los experimentos improvisados que emergen del desencanto, la candidatura de Flávio representa la consolidación de un proyecto político de extrema derecha respaldado por sectores militares y empresariales.

A este panorama se suma una trama de alianzas continentales donde gobiernos y figuras ultraderechistas de Nuestra América —desde el eje de Javier Milei en Argentina hasta referentes de la derecha colombiana— han cerrado filas alrededor de la familia Bolsonaro. Esta internacional reaccionaria no oculta su meta: desmantelar los procesos de integración soberana para instaurar un alineamiento incondicional con Estados Unidos e Israel.

Los planes de la ultraderecha en relación con la política exterior exponen claramente esa subordinación. Bajo el nombre de “Marco Rubio overhaul”, Flávio Bolsonaro proyecta reestructurar la diplomacia brasileña imitando el modelo del actual Secretario de Estado norteamericano.

Este esquema busca recortar la presencia global de Brasil para concentrarse en un grupo selecto de 35 países (G35) y supeditar los ascensos diplomáticos a metas comerciales, manteniendo una ambigüedad pragmática con China debido a los negocios del agronegocio, pero sometiendo la geopolítica del país a los dictados ideológicos de Washington.

Soberanía nacional o la trampa del vasallaje histórico

Como advierte el politólogo y economista brasileño José Luis Fiori, la mayor traba para que nuestras naciones se consoliden como potencias soberanas proviene históricamente de sus propias estructuras internas.

Las élites civiles y militares de la región, formadas bajo la tutela estadounidense, prefieren preservar un estatus de subordinación antes que acompañar proyectos de desarrollo industrial e independencia económica. En este contexto, votar por la extrema derecha en Brasil no es solo una opción ideológica local, acaso la ratificación de ese vasallaje histórico.

Frente a candidaturas construidas bajo el amparo familiar y sin experiencia ejecutiva, Luiz Inácio Lula da Silva encarna una trayectoria de más de cinco décadas de militancia política, desde el sindicalismo obrero hasta la fundación del Partido de los Trabajadores. Esa experiencia convierte al mandatario en el único liderazgo de estatura global capaz de sostener una política exterior de dignidad.

Su gestión no promueve un aislamiento ideológico, sino un pragmatismo soberano que impulsa la desdolarización, fortalece la presencia del país en los BRICS y rechaza la lógica imperial de dividir al mundo entre aliados y enemigos.

Para Brasil, Lula representa la defensa del Estado desarrollista y la inclusión social; para América Latina, es el pivote indispensable con el cual articular un bloque progresista junto a México y frenar el avance del proyecto del «Escudo de las Américas».

La recta final hacia el 25 de octubre plantea una disputa milimétrica por cada voto. Con más de 21 por ciento de abstención y un caudal de electores indecisos en juego, las fuerzas progresistas e integracionistas deberán convocar a la ciudadanía bajo la premisa de defender la democracia y la soberanía nacional.

Lo que se definirá en las urnas no es únicamente quién ocupará el Planalto durante los próximos cuatro años, más bien si América Latina mantendrá un rumbo de integración autónoma o si cederá ante la restauración hegemónica en su propio suelo.