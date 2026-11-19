Miles de personas marcharon en Puerto Príncipe en apoyo a los soldados salvadoreños, mientras el gobierno haitiano busca prolongar una operación cuyas condiciones aún no se conocen en detalle

El 17 de noviembre, miles de personas marcharon en Puerto Príncipe para agradecer al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el envío de tropas contra las pandillas; prácticamente “dirigen” el país hace ya algunos años. Entre la multitud se veían banderas haitianas y carteles de apoyo al salvador.

Pasados cinco días, el diario haitiano Le Nouvelliste informó que soldados salvadoreños habían tomado posiciones en el estadio nacional Sylvio Cator, en el centro de la capital, y pudieron acceder los efectivos haitianos.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Patrick Pélissier, refirió cómo las fuerzas de ambos países recuperaron el estadio después de más de cinco años bajo control de las pandillas. Ahora, al parecer, el gobierno haitiano y el pueblo quieren que las tropas del país centroamericano se queden más tiempo, informó Reuters.

Quienes marcharon tienen razones para celebrar la pérdida de terreno a causa de las pandillas. La cuestión es si Haití podrá aprovechar esa ayuda para recuperar el control de sus calles y decidir por sí mismo cómo protegerlas.

Los cuatro salvadoreños siguen desaparecidos

El envío de tropas comenzó tras una emboscada el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe. Cuatro técnicos salvadoreños de mantenimiento aeronáutico, quienes trabajaban con la fuerza internacional respaldada por la ONU, desaparecieron después de salir del blindado que se incendió durante el ataque.

El 29 de octubre, en un mensaje en criollo haitiano publicado en X, Bukele negó el despliegue igual a una invasión o que El Salvador pretendiera dominar a Haití o apropiarse de sus recursos. Refirió el término de la operación cuando los cuatro técnicos regresaran a casa y afirmó que su país cubría cerca del 90 por ciento de los gastos.

Luego de tres días, Bukele afirmó el secuestro a manos de las pandillas y anunció una operación para rescatarlos. El 24 de octubre dijo que los cuatro cuerpos entregados a sus fuerzas no correspondían a los desaparecidos.

Posteriormente, en un reporte del 16 de noviembre, Reuters indicó la aun no localización de los cuatro. Para entonces, El Salvador había enviado más de 2 000 efectivos al occidente de La Española.

Los dos gobiernos aún no han divulgado la cifra exacta ni el plazo de permanencia. Según la ONU, la gran mayoría de esos soldados actúa fuera de la Fuerza de Supresión de Pandillas, autorizada por el Consejo de Seguridad.

La mano dura y su costo

La fama de Bukele viene de la ofensiva contra las pandillas en El Salvador. Desde marzo de 2022, el régimen de excepción ha permitido suspender garantías procesales y detener a decenas de miles de personas.

Según la Policía Nacional Civil salvadoreña, los homicidios cayeron alrededor de 97 por ciento entre 2019 y 2025. Durante el régimen de excepción, Amnistía Internacional ha documentado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia. Pero lo cierto es que el país ahora es mucho más seguro.

En Haití, el respaldo sobre la marcha tiene una explicación inmediata. No obstante, para quien lleva meses sin poder volver a su casa, importa saber si la pandilla que lo expulsó sigue en el barrio. Además, tienen derecho a conocer las reglas de la operación y a saber quién investigará si denuncia un abuso.

Gobierno provisional y poder armado en las calles

El asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, dejó la sucesión en el aire. Ariel Henry, a quien Moïse había designado primer ministro, todavía no había jurado el cargo cuando ocurrió el magnicidio y asumió después.

En 2024, en medio de otra escalada de violencia, se constituyó un Consejo Presidencial de Transición. Al vencer su mandato, en febrero de 2026, el Ejecutivo quedó en manos del Consejo de ministros, encabezado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.

Haití ha mantenido un gobierno en funciones, pero sigue sin elegir autoridades que puedan ejercer su mandato en todo el territorio.

Naciones Unidas documentó 4 595 muertes por la violencia armada entre enero y octubre de 2026. En agosto, cerca de un millón y medio de personas vivían desplazadas dentro del país.

En Cité Soleil, según la ONU, dos vecinos fueron asesinados a tiros tras denunciar que un jefe de pandilla supuestamente intentaba colocar candidatos en puestos municipales. En un barrio bajo control armado, ejercer el derecho al voto empieza con poder hablar de política sin jugarse la vida.

Lo que dejaron las misiones anteriores

La misión de estabilización de la ONU, conocida como Minustah, estuvo en Haití de 2004 a 2017. La sucedió una misión más reducida que apoyó a la policía y a las instituciones de justicia hasta 2019.

La policía y la justicia haitianas siguieron sin recursos suficientes para responder a la crisis. Quedó además el daño de la epidemia de cólera, originada en un campamento de la Minustah, por la que el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió disculpas en 2016.

La misión multinacional de seguridad encabezada por Kenia dio paso en 2026 a la Fuerza de Supresión de Pandillas. El Salvador ya participaba en ella antes de enviar los refuerzos de octubre.

En Haití operan hoy la policía, el ejército, fuerzas extranjeras y contratistas privados. Pélissier asegura que coordinan sus acciones, pero si el gobierno quiere prolongar el despliegue debe aclarar quién da las órdenes y qué autoridad puede detener una operación.

El próximo avance en el Sylvio Cator será que los vecinos puedan volver a cruzar esas calles sin pedir permiso a las pandillas. Para Haití, recuperar el control significa poder decidir cuándo se van los soldados salvadoreños y mantener esas calles abiertas cuando ya se hayan ido.