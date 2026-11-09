Dos cumbres, un mismo continente fragmentado

La escasa representación presencial en Madrid y los contundentes reclamos de justicia reparadora en Antigua y Barbuda reflejan un escenario multilateral atravesado por brechas ideológicas, ausencias de peso y la urgencia de superar el colonialismo y las sanciones unilaterales

Las recientes citas multilaterales celebradas a ambos lados del Atlántico volvieron a poner a prueba la cohesión y la capacidad de concertación de los países de nuestra región.

Mientras Madrid acogió la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de gobierno, Antigua y Barbuda sirvió de sede a la Reunión de Jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), donde la Comunidad del Caribe (Caricom) situó en el centro del debate sus históricas demandas de justicia reparadora. Ambos encuentros, marcados por ausencias notables y discrepancias políticas, retratan un panorama continental atravesado por fisuras ideológicas y reclamos pendientes.

Evidentes ausencias y acuerdos de cooperación

Celebrada en el Teatro Real y la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, bajo la presidencia del rey Felipe VI y del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, la XXX Cumbre Iberoamericana reunió a las 22 delegaciones de la comunidad.

Sin embargo, el encuentro estuvo condicionado por la baja participación al más alto nivel institucional, pues solo 10 jefes de Estado y de gobierno acudieron a la cita.

Entre las ausencias más significativas figuraron los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum; y Venezuela, Nicolás Maduro (representado por la vicepresidenta (hoy presidenta encargada, Delcy Rodríguez).

La inasistencia de estos mandatarios redujo la presencia de líderes afines ideológicamente al Ejecutivo español y dejó el protagonismo político en manos de figuras ubicadas en las antípodas, como el presidente de Argentina, Javier Milei, y el de Chile, José Antonio Kast.

Las profundas diferencias entre Milei y Sánchez impusieron una fuerte tensión verbal previa, aunque el foro procuró mantener el foco en la agenda de trabajo.

Pese al complejo trasfondo diplomático, la cumbre logró sacar adelante compromisos concretos enfocados en el desarrollo y la protección social. Entre los acuerdos alcanzados destacan el impulso a la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial, la adopción de la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica y la creación de una red regional de reducción del riesgo de desastres y protección civil, junto con iniciativas como la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad.

El reclamo de Cuba frente al cerco económico

La representación del Estado cubano en Madrid estuvo encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

Durante sus intervenciones en el segmento ministerial y las sesiones de trabajo, la delegación cubana reafirmó la posición del país como miembro fundador del mecanismo iberoamericano, desde la Cumbre de Guadalajara en 1991, defendiendo el papel de esta Conferencia en la promoción del multilateralismo y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas.

En el plenario, el canciller cubano denunció el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos, calificándolo como un castigo colectivo que frena el desarrollo de la Isla y vulnera el bienestar de su población.

Asimismo, La Habana ratificó su disposición a participar activamente en los programas de cooperación iberoamericana en materia de educación, salud y ciencia, al tiempo que agradeció el respaldo tradicional de la comunidad regional en el rechazo a las sanciones unilaterales y a la inclusión de Cuba en listas arbitrarias.

Exigencia irrenunciable de reparaciones históricas

Casi al mismo tiempo, las naciones integrantes de la Comunidad del Caribe (Caricom) convirtieron la cumbre de la Commonwealth celebrada en Antigua y Barbuda en un escenario de reclamo contundente hacia el gobierno del Reino Unido.

Encabezados por el presidente en turno de la organización y primer ministro de Santa Lucía, Philip Pierre, los líderes caribeños exigieron que el Estado británico asuma la responsabilidad institucional por los daños del comercio transatlántico de esclavos y el dominio colonial.

El bloque regional enfatizó que el desarrollo desigual que enfrenta el Caribe está directamente vinculado a siglos de explotación y despojo violento.

Apoyándose en su Plan de Diez Puntos para la Justicia Reparadora, la Caricom ratificó cómo las disculpas simbólicas son insuficientes si no se acompañan de un fondo de compensación económica, condonación de deudas e inversión en salud y educación.

La visita del rey Carlos III y las declaraciones del primer ministro británico, Andy Burnham, evidenciaron las resistencias de la antigua metrópoli. Aunque tanto el monarca como el jefe de gobierno expresaron tristeza por las “atrocidades del pasado”, descartaron la entrega de compensaciones financieras, aduciendo que la ciudadanía británica actual no debe pagar por las injusticias de épocas anteriores.

Ante esa negativa, los miembros de la Caricom mantuvieron una postura unificada y prometieron llevar su demanda a todos los foros internacionales hasta lograr una justicia reparadora integral.

Tanto la cita de Madrid como la de Antigua y Barbuda dejan una lección clara. La integración latinoamericana y caribeña no puede depender de las afinidades ideológicas de turno ni de la buena voluntad de las antiguas metrópolis.

Mientras la Cumbre Iberoamericana evidenció que las ausencias de peso debilitan la capacidad de interlocución política de la región, el bloque de la Caricom demostró cómo la unidad en torno a principios fundamentales es la única vía para hacerse escuchar con fuerza en el complejo escenario internacional.

El desafío sigue siendo transformar los discursos y los acuerdos de cooperación en acciones concretas encaminadas a fortalecer la soberanía y el desarrollo de nuestros pueblos.