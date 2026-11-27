El aniversario del acuerdo con las FARC llega entre un atentado con coche bomba, las obligaciones pendientes del Estado y el giro militar de un Gobierno que cuestiona lo pactado mientras refuerza su cooperación con Washington

La noche anterior al décimo aniversario del acuerdo de paz de Colombia un carro bomba explotó frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio, y dejó heridos y edificios destruidos.

El presidente Abelardo de la Espriella, atribuyó el atentado a una estructura disidente vinculada con alias Antonio Medina, una responsabilidad la cual deberá esclarecer la investigación.

Horas antes, el Mandatario había llamado “bodrio” y “falsa paz” al acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016, al que responsabiliza por un gasto público excesivo frente a los resultados obtenidos. El aniversario encontró así al Ejecutivo cuestionando el pacto y a las comunidades de los territorios en conflicto esperando que se cumplan sus promesas de seguridad, tierra y reparación.

En el Teatro Colón, de Bogotá, el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP suscribieron un acuerdo tras más de cuatro años de negociaciones en La Habana, el cual, además de poner fin a su confrontación, comprometía al Estado con la transformación del campo, la participación política, la sustitución de cultivos ilícitos y los derechos de las víctimas.

Diez años después, esas obligaciones siguen siendo la medida con la que debe juzgarse su cumplimiento.

Los que dejaron las armas y los continuadores

Más de 11 mil excombatientes continúan su tránsito a la vida civil, según el informe de Naciones Unidas correspondiente al período de junio a septiembre de 2026, mientras los mecanismos del acuerdo han permitido desarrollar proyectos productivos y asignar tierras y viviendas.

Esa permanencia importa en un país donde volver a cultivar, estudiar o formar una familia puede exigir abandonar nuevamente el lugar elegido para vivir.

Hasta septiembre, la Misión de Verificación de la ONU había confirmado el asesinato de 501 antiguos integrantes de las FARC desde la firma, además de 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas.

La protección de quienes entregaron las armas sigue siendo una deuda del Estado y una condición para que otros procesos de negociación puedan inspirar confianza.

El acuerdo tampoco significó el desarme de todas las estructuras de las FARC, pues algunas rechazaron lo pactado y siguieron combatiendo, mientras otros mandos firmaron y después regresaron a las armas.

El comandante conocido como Iván Mordisco rechazó el acuerdo y mantuvo su organización armada hasta convertirse en uno de los principales dirigentes de las estructuras agrupadas bajo el Estado Mayor Central.

Mientras, el antiguo jefe negociador de las FARC en La Habana, Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez, sí firmó y anunció en agosto de 2019 su regreso a las armas junto con otros excomandantes, con quienes fundó la Segunda Marquetalia. Justificó esa decisión alegando una traición del Estado a lo pactado, mientras miles de firmantes permanecieron en la vida civil a pesar de los incumplimientos y las amenazas.

La guerra también cambió de actores y de organización, con disputas por rutas del narcotráfico, minería ilegal y territorios donde la presencia institucional sigue siendo débil. Según la Fundación Ideas para la Paz, que recoge conteos de la Fuerza Pública, el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo pasaron de 15 mil 120 integrantes en diciembre de 2022 a 29 mil 062 en julio de 2026.

Los cuatro años de Petro

El gobierno del presidente Gustavo Petro, entre 2022 y 2026, recuperó la reforma rural como prioridad y reactivó medidas de reincorporación, pero terminó con resultados insuficientes frente al tamaño de las obligaciones pendientes.

El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano reconoce ese impulso a la tierra y señala que las comunidades étnicas mantuvieron un rezago respecto del avance general de la reforma rural.

Según la Unidad de Implementación del Acuerdo, entre 2022 y el 17 de marzo de 2026 se redistribuyeron unas 305 mil hectáreas mediante entregas provisionales o definitivas y se reconocieron y entregaron títulos sobre otros 2,09 millones de hectáreas. Son operaciones distintas, porque dar acceso a una parcela y formalizar la propiedad de quien ya la ocupa, responden a compromisos diferentes del acuerdo.

Un mandato de cuatro años tenía que enfrentar décadas de concentración de la tierra y una ejecución con retrasos: tres millones de hectáreas para acceso y siete millones por formalizar.

Los retrasos acumulados y las dificultades de coordinación entre las instituciones limitaron el alcance de esas medidas, mientras la inseguridad siguió afectando a los beneficiarios.

Petro abrió además negociaciones con otras organizaciones mediante su política de “paz total”, mientras continuaba la implementación de 2016. Los esfuerzos de Petro en ampliar las negociaciones encontraron límites en la capacidad del Estado para proteger a las comunidades y llegar a territorios disputados por grupos armados, donde continuaron el reclutamiento, el desplazamiento y las restricciones de circulación.

El cambio de Gobierno

Desde su llegada al poder, en agosto pasado, De la Espriella ha cerrado procesos de diálogo heredados de Petro, entre ellos los adelantados con estructuras vinculadas con el jefe disidente Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarcá Córdoba, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El Gobierno cerró esas negociaciones e intensificó la ofensiva militar.

El Ejecutivo justificó la decisión por la ausencia de una voluntad verificable de paz y anunció el fin de los reconocimientos de voceros y negociadores.

Las decisiones también alcanzaron la aplicación del acuerdo de 2016, con una suspensión de 90 días de nuevas medidas de entrega, restitución y formalización de tierras mientras el Gobierno revisaba los procesos.

El informe del Secretario General de la ONU sobre Colombia correspondiente al período de junio a septiembre de 2026 recoge también la preocupación del partido Comunes por la reducción de la propuesta de recursos para la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en el presupuesto de 2027.

A petición del Gobierno, la reforma rural dejó de formar parte del mandato de verificación de la misión de Naciones Unidas, renovado en octubre. La misión concentrará su trabajo en la reinserción a la sociedad y las garantías de seguridad, mientras las instituciones nacionales mantienen la responsabilidad de cumplir los compromisos sobre el campo.

Las dificultades llegan también a proyectos de atención a víctimas, y un programa de alfabetización para mujeres que, según informó el rotativo El País, permanecía suspendido en noviembre sin una explicación sobre cuándo se reanudaría. Quienes aprenden a leer después de sobrevivir a la guerra, la continuidad de esas clases forma parte de la reparación prometida.

Washington y la respuesta militar

El giro coincide con el fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos, presentado por el Gobierno como apoyo contra el narcotráfico y las organizaciones armadas. El 18 de noviembre, De la Espriella afirmó que las solicitudes colombianas buscaban capacidades militares, tecnológicas y de inteligencia, y señaló que una eventual presencia de tropas extranjeras requeriría los procedimientos correspondientes ante el Congreso.

La cooperación plantea una cuestión que Colombia debe resolver desde sus propias instituciones, con control público sobre objetivos y responsabilidades.

El cierre de los diálogos deja pendiente cómo protegerá el Gobierno a las comunidades y qué alternativas económicas ofrecerá en los territorios donde los grupos armados se sostienen mediante economías ilícitas y la escasa presencia del Estado.

El atentado en Villavicencio exige esclarecer responsabilidades y proteger a la población, mientras el aniversario obliga a responder por los compromisos pendientes.

Para la Fundación Ideas para la Paz, la reforma rural, la reincorporación, la sustitución de cultivos y la justicia a las víctimas conservan utilidad frente a la violencia actual, a pesar de una implementación desigual la cual ha perdido impulso con cada cambio de Gobierno.

Del plazo de 15 años previsto para implementar el acuerdo, quedan cinco por cumplir los compromisos pendientes, y la ONU ha pedido aprovecharlos en consolidar la reinserción social, extender las instituciones a las comunidades marginadas y garantizar los derechos de las víctimas.

Colombia llega a esta fecha con un Ejecutivo que cuestiona el acuerdo y miles de personas que siguen esperando su cumplimiento. La tierra, la seguridad y la reparación comprometieron al Estado, y esa obligación continúa, aunque cambie el Presidente.