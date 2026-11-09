El colapso de una ilusión bancaria

La imputación penal de Santiago Peña y la llegada automática de Pedro Alliana al Ejecutivo exponen la anatomía de una crisis donde el rescate a Ueno Bank terminó desmantelando la cúpula del poder tradicional en Paraguay

La idea del milagro económico paraguayo se rompió para siempre. Durante años, Ueno Bank fue presentado como el gran emblema de la modernización financiera en el país, un banco digital que creció sin pausa a fuerza de prometer cuentas sencillas en el celular a casi tres millones de personas.

Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito se acumulaban serias dudas sobre sus operaciones, los lazos ocultos con otras empresas del grupo y el verdadero peso de los recursos estatales en su crecimiento.

La burbuja reventó cuando el Banco Central intervino la entidad al descubrir que estaba en la ruina, sin ni la mitad del dinero obligatorio para operar.

Eso congeló de inmediato los ahorros de miles de ciudadanos corrientes y sacó a la luz un fraude gigantesco, pues más de 850 millones de dólares del Estado y de las jubilaciones de los trabajadores fueron desviados en secreto y así intentar salvar un negocio insostenible, dinamitando aquella falsa narrativa de prosperidad.

La investigación y la caída del poder

El presidente Santiago Peña no era un espectador lejano en este descalabro, sino el principal valedor político del proyecto que terminó vaciando las arcas públicas.

Las investigaciones de la fiscalía anticorrupción demostraron cómo el ya exmandatario mantuvo una alianza estrecha con los dueños del grupo bancario, utilizando su cargo para ordenar desvíos masivos de fondos del Estado y tapar el agujero financiero.

Cuando la maniobra quedó al descubierto, Peña perdió lo poco que le quedaba de autoridad. La fiscalía le impuso cargos formales por corrupción y administración fraudulenta, convirtiendo su continuidad en el poder en una bomba de tiempo insostenible.

Al imputarlo formalmente por corrupción y desvío de fondos, las pruebas demostraron su uso de poder desde el gobierno y sus viejos lazos con los dueños del banco, ordenó desviar dinero público en aras de evitar el cierre de la entidad.

Cuando el Congreso notó una situación insostenible, la defensa de Peña intentó su renuncia a última hora y así escapar del castigo. Los legisladores se negaron en seco a aceptar su dimisión.

En una sola jugada encaminada a quitarle los fueros, la Cámara de Diputados y el Senado rechazaron la renuncia, lo destituyeron por unanimidad y abrieron paso a un juicio político por mal desempeño. Pocas horas más tarde, un juez ordenó su arresto mientras enfrenta cargos por saquear las arcas del Estado.

El relevo y el aparato intacto

El traspaso de la banda presidencial al vicepresidente Pedro Alliana no fue ninguna jugada maestra, sino un movimiento de supervivencia del partido gobernante encaminada a retener el control. El poder no cambió de manos. La Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado, logró contener el impacto político de la crisis.

Semanas antes, el propio Alliana quedó salpicado, al descubrirse que tenía dinero ahorrado en el banco en quiebra y deudas personales amparadas en esa misma entidad.

Lejos de mostrar dotes de gran líder, Alliana llegó a la presidencia protegido por sus propios compañeros en el Congreso, quienes se apresuraron a bloquear cualquier intento de investigarlo también a él.

Una vez instalado en el cargo, el nuevo mandatario se limitó a aplicar medidas superficiales, como prohibir viajes oficiales a sus ministros, prometer que el gobierno devolvería de a poco el dinero a los ahorristas y repartir promesas para calmar las protestas en las calles de Asunción.

Las grietas de un sistema sin control

El colapso de este banco digital y la crisis política demuestran un sistema financiero funcionando con demasiada libertad y sin la vigilancia debida.

Aquel discurso oficial de que el país era un paraíso tecnológico y de inversiones chocó de frente con la realidad de unos reguladores que miraron hacia otro lado mientras el dinero desaparecía.

El gobierno de Pedro Alliana arranca en medio del caos y la desconfianza generalizada. Aunque el partido en el poder logró conservar la presidencia mediante el simple trámite de la sucesión, el arresto del expresidente y la pérdida de fe en los bancos dejan al país en el aire.

Ahora el gran problema ya no es solo recuperar el dinero perdido, sino comprobar si las instituciones del Estado pueden sobrevivir al peso de su propia corrupción.