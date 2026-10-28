Arquitectura de una remontada

El triunfo de Lula da Silva en el balotaje trasciende las cifras electorales: revela la victoria de la economía real y la resistencia popular frente a la desinformación de la ultraderecha

El balotaje presidencial en Brasil no ha dejado únicamente un resultado certificado: ha trazado una lección sobre la capacidad de resistencia del tejido popular.

Con la totalidad de las mesas escrutadas, el 51,8 por ciento de los votos válidos fueron para Luiz Inácio Lula da Silva frente al 48,2 por ciento de Flávio Bolsonaro —una ventaja de 4,4 millones de sufragios— confirma una gesta política de gran envergadura.

Lograr revertir la inercia del primer turno no fue un azar de la aritmética electoral, sino el desenlace natural de una candidatura que sumó más de diez millones de sufragios entre ambas vueltas y conquistó la preferencia en los 27 estados del país.

Los pilares de la victoria en las urnas

Comprender esta remontada exige ir más allá de la crónica informativa. La victoria se explica, en primer término, por la economía tangible.

Aunque sin los destellos de un ciclo de bonanza extraordinaria, las condiciones de vida del brasileño de a pie registraron una mejoría constante durante la gestión de Lula, otorgándole un piso de legitimidad inamovible.

Quien gobierna mostrando alivio en la mesa familiar y certidumbre en el ingreso no necesita acudir a fantasías: la realidad de los hechos se convierte en su mejor argumento defensivo ante los embates de la demagogia.

El segundo pilar residió en la disputa inédita por el territorio digital. Ante la maquinaria mediática de la extrema derecha, la movilización del Partido de los Trabajadores en redes —articulada estratégicamente por figuras como André Janones y el denominado «Ejército de Lula»— logró arrebatarle a la reacción un terreno que históricamente consideraba propio.

Incluso cuando la plataforma Meta aplicó restricciones irregulares al alcance de las publicaciones del oficialismo, la combatividad militante logró romper el cerco informativo y neutralizar las campañas de odio.

El tercer elemento estratégico fue la audacia política en el debate público. En las semanas decisivas, Lula asumió la iniciativa al colocar en agenda demandas de sentido popular —como la reducción de la jornada laboral— y arrinconar a su contrincante en los cara a cara presidenciales al confrontarlo con los expedientes de corrupción que salpican al clan familiar. Esa firmeza consolidó el crecimiento en los grandes centros urbanos de más de un millón de electores, donde la agenda progresista y la defensa intransigente de la democracia encontraron un amplio respaldo sin romper el lazo histórico con las clases trabajadoras.

A esta articulación de factores se sumó un cuarto elemento determinante y que recayó en la capacidad de sacudir la apatía y volcar a las urnas al electorado desencantado. La participación ciudadana en el balotaje alcanzó un histórico 80,8 por ciento del padrón y redujo la abstención al 19,2 por ciento, el nivel de inasistencia más bajo en una segunda vuelta presidencial desde 2006.

En un país donde la sanción económica por no votar es meramente simbólica —apenas 3,51 reales—, acudir a las urnas fue una decisión de conciencia política.

La estrategia de la candidatura de Lula no se limitó a disputar el centro, fue también a buscar activamente a los más de 33 millones de ciudadanos que se habían abstenido en el primer turno. Ese despliegue, sumado al colapso del voto en blanco y nulo —que se redujeron en casi 1,8 millones de papeletas—, demuestra que las clases populares de las periferias comprendieron que la neutralidad no era una opción ante el dilema de proteger las conquistas sociales o retroceder al autoritarismo.

Gobernabilidad y trinchera en el Sur Global

La certificación del Tribunal Superior Electoral descartando cualquier sombra de fraude y el reconocimiento explícito del resultado por el Partido Liberal marcan la derrota de la narrativa del rechazo.

Mientras la justicia investiga el eventual intento de fuga de Flávio Bolsonaro —a quien el Tribunal Supremo ordenó retirar el pasaporte—, Brasil inicia un capítulo donde la victoria en las urnas deberá convertirse en fortaleza institucional.

El triunfo de Lula abre ahora dos frentes determinantes hacia el futuro de la región. En el plano interno, el mandatario encarará un Congreso profundamente conservador que requerirá de su solvencia política para amurallar los programas de inclusión y evitar el chantaje de los bloques oligárquicos.

En la esfera internacional, la permanencia de Lula en el Palacio del Planalto constituye la trinchera indispensable que consolidará a Brasil como motor de la integración latinoamericana, afianzará el proyecto autonómico de los BRICS y defenderá al Sur Global frente a los intentos de vasallaje geopolítico.

La batalla en las urnas ha sido ganada, la de la soberanía sigue su curso. América Latina puede seguir contando con Lula.