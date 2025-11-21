Arte desde el alma

Magos, payasos, comediantes… hacen germinar en zonas vapuleadas por Melissa la sonrisa que sus vientos e inundaciones no pudieron sepultar

Brigadas artísticas, denominadas por sus integrantes como “brigadas del alma”, siguen llevando espectáculos, alegría y esperanzas hasta los habitantes de barrios, asentamientos y comunidades rurales de la geografía granmense, donde el huracán Melissa ocasionó enormes estragos a su paso.

Los niños, siempre dispuestos a cooperar con ocurrente alegría. / Pastor Batista

De acuerdo con información ofrecida en declaraciones exclusivas a BOHEMIA por Yuvelis Pedreira, programadora del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, las presentaciones incluyen variedades de clown, magia en general, escenas cómicas, juegos de participación, chistes y otros entretenimientos que animan no solo a niñas y niños de corta edad, sino también a personas adultas que suelen concentrarse en el lugar y terminan agradeciendo ese deferente y sensible espacio.

Así sucedió en centros para evacuados, en la propia cabecera provincial, en instituciones educativas asentadas en el municipio de Río Cauto, y en uno de los barrios periféricos de Vado del Yeso.

Montados sobre un “ómnibus todoterreno” y desafiando inclemencias de la más diversa y adversa naturaleza, los artistas llegan hasta parajes realmente alejados como Guamo y Guamo Viejo, Cauto Embarcadero y otros, donde las inundaciones causaron serios perjuicios en viviendas, otras instalaciones y plantaciones agrícolas.

“Cada vez que llegamos a un lugar así tomamos fotos de los rostros. Por lo general están tristes, apagados, con preocupación… pero a medida que empezamos a actuar se van relajando, viene la alegría, llegan las carcajadas y al final los semblantes nada tienen que ver con el principio”, explica uno de los payasos, a quien llaman cariñosamente Turrón.

Puede parecer intrascendente, pero ahí también anidan dos realidades muy fuertes y bien definidas: la sensibilidad humana de nuestros artistas y su capacidad para poner todo su talento en función de una recuperación que no es solo situar planchas de zinc sobre un techo o esperar a que el país pueda reponer miles de colchones y equipos de todo tipo, destruidos por las aguas.