Ayuda de la India llega a Cuba

En encuentro en el Consejo de Ministros de La Habana, representantes de alto nivel de ambas partes, trazaron estrategias de colaboración en diversas ramas

En un encuentro en la sede del Consejo de Ministros, en La Habana, entre el ministro de Estado de Relaciones Exteriores de la India, Pabitra Margherita y los viceprimeros ministros de Cuba, Eduardo Martínez Díaz y Oscar Pérez-Oliva Fraga, se habló de colaboración, solidaridad, alianzas para el futuro de los pueblos, como lo hacen los buenos amigos, y confirmaron el interés de ambas naciones de profundizar vínculos e intercambios comerciales, culturales y sociales. El diálogo fue abierto y sincero.

La delegación india estuvo encabezada por el ministro de Estado de Relaciones Exteriores, Pabitra Margherita. / Ricardo R. Gómez Rodríguez

Martínez Díaz, agradeció el reciente aporte de ese país de unas 20 toneladas de productos, incluido un hospital de campaña, con el objetivo de enfrentar las consecuencias del azote del huracán Melissa a las provincias orientales.

Explicó los cuantiosos daños ocasionados por el fenómeno meteorológico, lo cual se agrega al duro impacto de medidas extraterritoriales aplicadas mediante el prolongado bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos.

En la reunión bilateral, en la que estuvieron presentes representantes de varios organismos, comentó las amplias posibilidades de intercambio en áreas de la biotecnología, elaboración de medicamentos, salud, producción de alimentos, industria azucarera y las energías renovables.

Oscar Pérez-Oliva Fraga, recordó cómo, a finales de la primera semana de este mes de noviembre, realizaron con éxito entrenamientos de los colaboradores indios a especialistas cubanos acerca del manejo del hospital de campaña, el cual será instalado en el municipio de Río Cauto, perteneciente a la provincia de Granma, uno de los más perjudicados por el huracán.

Además, agradeció a nombre de las autoridades y de la ciudadanía esta invaluable contribución destinada a solucionar situaciones de emergencia.

En el encuentro participaron representantes de varios sectores estratégicos. / Ricardo R. Gómez Rodríguez

Los viceprimeros ministros expresaron opiniones de forma diáfana, encaminadas a buscar nuevas vías de cooperación beneficiosas y superar las terribles trabas diseñadas por el bloqueo de Estados Unidos.

Pabitra Margherita expresó placer por visitar un pueblo “hecho por la mano de Dios”, según sus palabras; y al apreciar las bellezas de La Habana, propuso incentivar proyectos en las ramas del turismo, cultura, educación y deportes.

Patentizó el respeto de su pueblo por el cubano e instruyó a su misión diplomática realizar de forma sistemática festivales de cine en la nación caribeña y promover iguales ofertas artísticas en el estado asiático.

Reconoció la fortaleza alcanzada luego de seis décadas y media de relaciones, que forma parte del permanente apoyo bilateral de ambos gobiernos en la esfera internacional.

Significó que la muestra entregada forma parte de un hospital de campaña y otros bienes esenciales donados y son expresión del apoyo, respeto y solidaridad que siempre tendrá Cuba de su país, como mismo lo ha hecho recíprocamente el país caribeño con su nación.