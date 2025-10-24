Baracoa bajo diluvio 

Lluvias asociadas a la Tormenta Melissa dañan infraestructura vial y puente clave en comunidad montañosa oriental

Por. / ELIANNIS LEGRÁ RODRÍGUEZ

Esta tierra parece predestinada a los diluvios: la tormenta tropical Melissa, aunque a distancia, descarga una furia temprana sobre la ciudad de Baracoa, casi a finales de octubre de 2025. Las intensas lluvias de las últimas horas del día 23 dejaron un panorama de afectaciones en la infraestructura vial, el sistema de alcantarillado y un puente principal en zona rural baracoense, informó el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Eider Milhet Labori.

Foto. / Eider Milhet

A través de su cuenta oficial de Facebook, la máxima autoridad del territorio detalló que esas aguas han causado estragos, particularmente en la demarcación de Quiviján. Los reportes oficiales enumeran daños significativos que complican la movilidad y la vida cotidiana.

Infraestructura Vial y Puente Comprometidos

Uno de los impactos más críticos se registró en la red vial de la zona de Quiviján. Según Milhet Labori, se han producido deslizamientos de tierra que han bloqueado algunas sendas de la Carretera Central, obstaculizando una de las principales arterias de comunicación terrestre de esa comunidad baracoense.

Además, el puente principal de la demarcación sufrió un colapso parcial, lo cual ha anulado el tránsito vehicular y también pone en riesgo el tránsito seguro de peatones, que forma tal que deja temporalmente aisladas a comunidades aledañas.

Inundaciones y Afectaciones Agrícolas

La fuerza de las precipitaciones se hizo sentir igualmente en los sistemas de drenaje y el sector agrícola. La crecida de arroyos y caudales saturó por completo el sistema de alcantarillado, lo que derivó en inundaciones. Estas anegaciones han provocado, a su vez, afectaciones leves en los cultivos varios y las valiosas plantaciones de Cacao, uno de los productos representativos de Baracoa.

Trabajadores Forestales: El Esfuerzo que no cesa

Foto. / Eider Milhet

En medio de este complejo escenario, Milhet Labori destacó la incansable labor de un sector específico. «En medio de intensas lluvias y terrenos difíciles, los trabajadores forestales baracoenses continúan laborando incansablemente en el acopio de madera y leña», publicó.

Ese esfuerzo, añadió, está dirigido a sostener la producción de sarcófagos, carbón vegetal y combustible doméstico. El dirigente enfatizó como el trabajo garantiza “incluso en condiciones climáticas adversas no se detenga el ciclo productivo que abastece a nuestras comunidades”. Calificó cada tronco cortado y cada carga transportada como un “testimonio del compromiso con la población y la economía” local.

Las autoridades no han especificado un cronograma completo para la reparación de las infraestructuras dañadas, pero se espera que, en cuanto las condiciones lo permitan, se movilizarán equipos para restablecer la normalidad en la afectada zona de Baracoa y en las otras aledañas. La población permanece atenta a nuevos informes oficiales mientras lidia con las consecuencias del presente evento meteorológico. Sin embargo, comprende no se debe bajar la guardia.