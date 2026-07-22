¡Bravo por Brasil!

¡Bienvenidos a nuestra sección de Filatelia! Aquí, los amantes de los sellos encontrarán un apasionante mundo de historia y arte en miniatura. Desde colecciones raras hasta novedades internacionales, exploramos la belleza y el significado detrás de cada estampilla

Por Juan Hernández Machado

La recuperación del conocimiento ancestral de las poblaciones indígenas de nuestra América está al alcance de la mano con la emisión postal emitida el 10 de noviembre de 2025 por Correios, el Servicio Nacional Postal brasileño, en ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP 30, celebrada en Belem de Pará.

Con un diseño llamativo, mediante técnicas artesanales y digitales, los cinco sellos postales demuestran el compromiso del hermano país sudamericano a la transición ecológica.

Así nos presentan un laboratorio ancestral, la innovación ribereña, la importancia del esfuerzo colectivo global, los vientos que fortalecen y la justicia del clima urbano.

Esos temas fueron discutidos en la Conferencia, auspiciada por vez primera por Brasil.

Los sellos, por valor respectivamente de R 6.25, R 6.50, R 7.15, R 8. 65 y R 9.15, fueron también presentados en edición de formato. Impresos en offset sobre papel engomado. La dimensión de cada uno es de 30 x 40 mm y 12 x 11.5 la perforación.

Formato de la emisión brasileña.

Las imágenes de los sellos fueron inicialmente hechas a mano utilizando tinta y luego digitalizadas en alta resolución para ajustar vectores, aplicar color, procesar textos y preservar la estética manual mientras se garantiza la calidad y legibilidad para su reproducción a escala.

¡Bravo, Brasil! Todos los amantes de la naturaleza y de la vida les agradecemos continuar enriqueciendo la filatelia universal con piezas como estas.