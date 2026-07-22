Brisas de 26 sobre todo Taguasco

En saludo al Día de la Rebeldía Nacional, el municipio espirituano sobresale en la reanimación de obras con alto impacto económico y social

Con un peso importante en los ámbitos económico y social como la producción de alimentos, actividad tabacalera, fabricación de cemento, agroindustria azucarera, educación, salud, entre otros, Taguasco convenció este año a quienes tuvieron a su cargo la selección del municipio sede para la conmemoración provincial en Sancti Spíritus por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Limitaciones en el orden material y financiero, constantes y prolongados apagones como consecuencia de la escasez de petróleo asociada al cerco energético impuesto por Estados Unidos contra Cuba, problemas para extraer efectivo en bancos, depresión del transporte… entre otras vicisitudes válidas para todo el archipiélago, no impiden que los taguasquenses afinquen bota, brocha, pico, pala, escoba o cuchara de albañil en diferentes escenarios para darle a su pueblo el aire de 26 que julio suele traer aparejado, año tras año.BOHEMIA pudo comprobarlo hace unas horas y se complace en compartir con sus lectores estas imágenes.