Ciego de Ávila pide Plaza

Desde hace varios días la provincia está virtualmente lista para volver a protagonizar un grandioso desfile en el Día Internacional de los Trabajadores

La conferencia de prensa ofrecida por la Central de Trabajadores de Cuba en Ciego de Ávila lo confirmó: el escenario público está revelando desde hace varios días, el modo en que la provincia se prepara hacia el festejo del 1° de mayo.

Si, por una parte, transcurren con buena brisa las sesiones finales del Congreso Obrero, dicho sea de paso, tirándole fuerte al sexagenario bloqueo imperial, además, dan fe también de alegre ambiente distintos espacios asociados a matutinos, trabajos de aporte voluntario en tareas agrícolas, embellecimiento de locales y centros laborales.

Como siempre, la conferencia de prensa devino espacio para la información, el intercambio y la confraternización. / Pastor Batista

Con orgullo, Niurka Ferrer, máxima dirigente del movimiento obrero avileño, refería cómo han tenido lugar copas de dominó, softbol y béisbol, además de una rueda gigante de casino.

Entre tanto, queda lista también una surtida canastilla encaminada a obsequiársela, con el cariño de todos los trabajadores y del pueblo avileños, al primer niño o niña que nazca el 1⁰ de mayo.

¿Retos?, sí. Tal vez como nunca antes. Secciones sindicales y centros de trabajo no escapan al enfrentamiento ideológico, una exigencia del momento, acompañado de la necesidad de defender una disciplina laboral como estrategia junto al aprovechamiento óptimo del tiempo y de los recursos disponibles; esto no en todos los lugares está claro o funciona como corresponde.

Igualmente, el escenario exige afincar rodilla en tierra a favor de la sindicalización, blanco de una notable migración de trabajadores, del sector estatal hacia nuevas formas de gestión económica.

Así, los aseguramientos organizativos de la marcha están bajo control, para que los constructores, con sobresalientes resultados en la última etapa, abran el desfile, y le sigan el resto de los sindicatos.

Y, por supuesto, vertebrar un cubanísimo homenaje a Fidel en su centenario, no solo ese día, sino el año entero.

Ciego de Ávila, en fin, está pidiendo plaza. Y la tiene.