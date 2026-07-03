Cinturas marcadas

Hubo un tiempo en que el corsé representaba disciplina, rigidez y una peligrosa cercanía con el desmayo victoriano. Entre referencias pop, nostalgia Y2K y futurismo metálico, la moda decidió volver a apretarse… pero esta vez con plena conciencia estética

Pocas piezas de ropa han tenido una existencia tan dramática como el corsé. Ha sido acusado de oprimir mujeres, deformar costillas, provocar desmayos y sostener siglos completos de presión estética. También ha sido venerado como símbolo de elegancia, sensualidad, poder escénico y alta costura. Y, por si fuera poco, acaba de regresar a las tendencias contemporáneas a manera de quien vuelve a una fiesta donde juró no aparecer jamás.

Porque el corsé, igual que los villanos memorables y las boy bands, nunca desaparece del todo.

Cara Delevingne, la modelo británica, rescató en la Alta Costura de París la imagen que hizo mundialmente famosa a la llamada “reina del pop” en 1990. / hola.com

Su historia comenzó siglos atrás, cuando las siluetas rígidas y estructuradas representaban disciplina social y moda. En las cortes europeas del Renacimiento y posteriormente en la época victoriana, la pieza funcionaba casi de arquitectura portátil: moldeaba la cintura, levantaba la postura y definía la feminidad aceptada. Respirar cómodamente no era una prioridad.

Durante mucho tiempo, vestirlo equivalía a demostrar estatus. Mientras más sofisticada y estrecha la figura, mayor refinamiento parecía transmitir. Claro, el precio incluía restricciones de movimiento y ocasionales mareos dignos de novela inglesa.

Con el siglo XX llegó la rebelión. Las nuevas corrientes feministas, y el auge de ropa funcional, parecieron condenarlo. La misma marca Coco Chanel ayudó a liberar el cuerpo femenino de estructuras rígidas y la moda comenzó a abrazar siluetas “naturales”. El corsé pasó entonces a ocupar un rincón ambiguo entre la lencería, el vestuario teatral y los archivos históricos.

Pero la moda tiene una extraña obsesión con resucitar aquello que alguna vez declaró muerto.

En los años ochenta y noventa ocurrió uno de sus regresos más icónicos gracias a Jean Paul Gaultier y Madonna. El famoso corsé utilizado durante la gira Blond Ambition transformó la prenda en algo distinto: dejó de ser señal de obediencia para convertirse en provocación pop y poder visual. La diva no parecía atrapada dentro del él; parecía dominarlo. Y esa reinterpretación cambió todo.

Los teorizadores de moda señalan que a partir de ahí inició su proceso de mutación constante. Pasó de la ropa interior al street style, de las pasarelas barrocas a TikTok, de las películas de época a las alfombras rojas. Actualmente lo vemos combinado con jeans anchos, sastrería minimalista, cuero futurista o vestidos transparentes, en un extraño acuerdo que gusta rozar la nostalgia histórica y estética digital.

Celebridades como Margot Robbie o Cara Delevingne lo han vuelto parte de una narrativa contemporánea donde el pasado se recicla con filtros modernos. En tanto, firmas experimentales exploran versiones metálicas y arquitectónicas que simulan una armadura de ciencia ficción y menos a la aristocracia del siglo XIX.

Posteriormente, por otra prenda de la cantante (Madonna), diseñada por Dolce & Gabbana, se desembolsaron 4,5 millones de pesetas, una cifra sin precedentes en las pujas online. / hola.com

A los clásicos corsés con estética futurista de J Phoenix London, la marca británica ha añadido esmeraldas en el pecho y el ombligo. / neo2.com El vestido corsé una tendencia estrella entre las ‘celebrities’ en la alfombra roja.

El detalle curioso es que no significa una sola cosa. Para algunos continúa siendo ejemplo problemático de estándares corporales imposibles. Para otros representa empoderamiento, performance, teatralidad o simple placer estético. Quizás ahí radica su capacidad de supervivencia.

La moda contemporánea, experta en contradicciones, convirtió una antigua estructura de restricción en objeto de deseo visual y declaración estilística.

La ironía resulta magnífica: durante décadas la industria celebró liberarse; ahora lo reinventa cada temporada con nombres sofisticados, mejores telas y campañas de millones de dólares.

La diferencia es que, en estos días, al menos en teoría, nadie está obligado a llevarlo. Aunque viendo ciertas tendencias actuales, tal vez la moda todavía conserve una debilidad incurable por todo aquello que aprieta un poco… pero luce espectacular en Instagram.