Cinturas marcadas

Hubo un tiempo en que el corsé representaba disciplina, rigidez y una peligrosa cercanía con el desmayo victoriano. Entre referencias pop, nostalgia Y2K y futurismo metálico, la moda decidió volver a apretarse… pero esta vez con plena conciencia estética
Pocas piezas de ropa han tenido una existencia tan dramática como el corsé. Ha sido acusado de oprimir mujeres, deformar costillas, provocar desmayos y sostener siglos completos de presión estética. También ha sido venerado como símbolo de elegancia, sensualidad, poder escénico y alta costura. Y, por si fuera poco, acaba de regresar a las tendencias contemporáneas a manera de quien vuelve a una fiesta donde juró no aparecer jamás.
Porque el corsé, igual que los villanos memorables y las boy bands, nunca desaparece del todo.
Su historia comenzó siglos atrás, cuando las siluetas rígidas y estructuradas representaban disciplina social y moda. En las cortes europeas del Renacimiento y posteriormente en la época victoriana, la pieza funcionaba casi de arquitectura portátil: moldeaba la cintura, levantaba la postura y definía la feminidad aceptada. Respirar cómodamente no era una prioridad.
Durante mucho tiempo, vestirlo equivalía a demostrar estatus. Mientras más sofisticada y estrecha la figura, mayor refinamiento parecía transmitir. Claro, el precio incluía restricciones de movimiento y ocasionales mareos dignos de novela inglesa.
Con el siglo XX llegó la rebelión. Las nuevas corrientes feministas, y el auge de ropa funcional, parecieron condenarlo. La misma marca Coco Chanel ayudó a liberar el cuerpo femenino de estructuras rígidas y la moda comenzó a abrazar siluetas “naturales”. El corsé pasó entonces a ocupar un rincón ambiguo entre la lencería, el vestuario teatral y los archivos históricos.
Pero la moda tiene una extraña obsesión con resucitar aquello que alguna vez declaró muerto.
En los años ochenta y noventa ocurrió uno de sus regresos más icónicos gracias a Jean Paul Gaultier y Madonna. El famoso corsé utilizado durante la gira Blond Ambition transformó la prenda en algo distinto: dejó de ser señal de obediencia para convertirse en provocación pop y poder visual. La diva no parecía atrapada dentro del él; parecía dominarlo. Y esa reinterpretación cambió todo.
Los teorizadores de moda señalan que a partir de ahí inició su proceso de mutación constante. Pasó de la ropa interior al street style, de las pasarelas barrocas a TikTok, de las películas de época a las alfombras rojas. Actualmente lo vemos combinado con jeans anchos, sastrería minimalista, cuero futurista o vestidos transparentes, en un extraño acuerdo que gusta rozar la nostalgia histórica y estética digital.
Celebridades como Margot Robbie o Cara Delevingne lo han vuelto parte de una narrativa contemporánea donde el pasado se recicla con filtros modernos. En tanto, firmas experimentales exploran versiones metálicas y arquitectónicas que simulan una armadura de ciencia ficción y menos a la aristocracia del siglo XIX.
El detalle curioso es que no significa una sola cosa. Para algunos continúa siendo ejemplo problemático de estándares corporales imposibles. Para otros representa empoderamiento, performance, teatralidad o simple placer estético. Quizás ahí radica su capacidad de supervivencia.
La moda contemporánea, experta en contradicciones, convirtió una antigua estructura de restricción en objeto de deseo visual y declaración estilística.
La ironía resulta magnífica: durante décadas la industria celebró liberarse; ahora lo reinventa cada temporada con nombres sofisticados, mejores telas y campañas de millones de dólares.
La diferencia es que, en estos días, al menos en teoría, nadie está obligado a llevarlo. Aunque viendo ciertas tendencias actuales, tal vez la moda todavía conserve una debilidad incurable por todo aquello que aprieta un poco… pero luce espectacular en Instagram.