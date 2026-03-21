Colombia: impulso de la izquierda, reorganización de la derecha

El Pacto Histórico refuerza su presencia en el Congreso y consolida su papel como fuerza política clave. Mientras, la derecha se reorganiza y el centro político lucha por no quedar relegado

Colombia entra en la recta final hacia las presidenciales de este 2026. El 31 de mayo se celebrará la primera vuelta, y si nadie logra la mayoría, habrá segunda el 21 de junio. Pero la carrera ya empezó a definirse el pasado 8 de marzo, cuando los ciudadanos eligieron a sus nuevos senadores y representantes.

Ahí se vio con claridad que la izquierda mantiene pujanza: el Pacto Histórico, de Gustavo Petro, se consolidó como la principal fuerza política, con 23 por ciento de los votos. El Senado quedó con 25 curules para el oficialismo y la Cámara con 41, imponiéndose en Bogotá y Valle del Cauca. No es mayoría absoluta, pero sí un respaldo sólido que refleja la confianza de la ciudadanía en los avances del gobierno: programas sociales que han llegado a comunidades históricamente marginadas, políticas ambientales ambiciosas y reformas que buscan justicia social.

La izquierda sale fortalecida, aunque tendrá que negociar para sacar adelante sus proyectos.

Continuidad, reacomodos y retos

En la presidencia, Iván Cepeda lidera la apuesta del Pacto Histórico, acompañado de Aída Quilcué, líder indígena del pueblo nasa. Su candidatura no solo representa diversidad y justicia social, sino también la continuidad de un proyecto político que ha impulsado transformaciones concretas durante el gobierno de Petro, desde inclusión y derechos indígenas hasta protección ambiental.

En el otro lado del tablero político, Paloma Valencia se consolida como la carta más fuerte de la derecha tras ganar la Gran Consulta por Colombia con más de tres millones de votos, lo que la coloca como candidata presidencial del Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe.

Su bloque representa al uribismo tradicional y a sectores conservadores y neoliberales del país. La bancada del Centro Democrático en el Senado y la Cámara se fortaleció en estas elecciones, consolidando su capacidad de influir en el Congreso y en la política nacional.

Abelardo de la Espriella, abogado y figura emergente de la ultraderecha, también participa en la contienda presidencial, al frente del movimiento Salvación Nacional. El grupo se presenta como un partido menor pero que apunta a captar votantes críticos del Centro Democrático y sectores antipetristas más radicales. Aunque obtuvo menos apoyo que Valencia en la consulta, su presencia podría ser clave para futuras alianzas dentro del bloque de derecha.

En el centro político, las opciones están más fragmentadas. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, lidera la llamada “Consulta de las Soluciones”, representando sectores de centro y centroizquierda urbana, pero sus resultados reflejan la debilidad del centro frente a los bloques más grandes.

Otro referente del centro es Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, aunque sus posibilidades parecen limitadas, según los resultados de la consulta y las encuestas actuales. En general, el centro lucha por consolidarse y evitar que la polarización entre izquierda y derecha lo deje reducido a un papel secundario en la elección presidencial.

Este mapa muestra que las elecciones no solo enfrentan nombres individuales, sino coaliciones completas: la izquierda del Pacto Histórico, con respaldo en los sectores sociales y ambientales; la derecha del Centro Democrático y Salvación Nacional, reforzada por la tradición uribista; y un centro fragmentado que aún busca consolidar su espacio político.

Pacto Histórico parte con ventaja, pero la fragmentación del Congreso obliga a Cepeda a tejer alianzas con otros partidos, incluido el Partido Liberal y la Alianza Verde. Esto demuestra que, más allá de las campañas antipetristas, los ciudadanos valoran los logros del gobierno: mejoras sociales, políticas de inclusión y proyectos ambientales que han marcado la agenda de los últimos cuatro años.

No hay que olvidar que Gustavo Petro no puede aspirar a la reelección inmediata, según la Constitución. Pero su legado y las reformas implementadas siguen siendo un factor clave para la decisión de los votantes, y el Pacto Histórico se posiciona como la fuerza con mayor capacidad de mantener los cambios iniciados.

En pocas palabras, la elección de 2026 será decisiva. Más que nombres, se juega el rumbo del país, la continuidad de reformas sociales y ambientales o un giro hacia la derecha tradicional. La izquierda mantiene impulso, la derecha se reorganiza y el centro sigue luchando por no desaparecer del tablero político. Colombia no solo elegirá presidentes; elegirá el futuro que quiere para los próximos años.