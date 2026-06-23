Con Ramiro al frente

El lente de BOHEMIA plasma el sentido homenaje de Cuba a un combatiente de vanguardia, cuyo legado de lealtad y entereza trasciende el tiempo

Una misma imagen se repite desde Pinar del Río hasta Guantánamo: el homenaje al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. En cada rincón del país se percibe una idéntica reacción: personas de todas las generaciones pasando en respetuoso silencio frente a su histórica y hasta legendaria silueta.

Es el tributo de un pueblo entero al hombre que jamás les falló a Fidel y a Raúl; y que por sobre todo estuvo siempre junto al Che: en México, en el Granma, en la montaña, en la invasión, en Santa Clara, en la victoria…

Estas imágenes, captadas en Ciego de Ávila y en Sancti Spíritus por el lente de BOHEMIA, son apenas una ligera aproximación gráfica del respeto y la solemnidad que se vivieron este 23 de junio en todas las provincias cubanas.

Ramiro Valdés Menéndez no se apaga. Es portador de ese brillo natural que solo emiten los hombres grandes.