Cuando las universidades tomaron las calles

¿Qué motiva el nuevo movimiento estudiantil? La respuesta está en la muerte de más de 30 000 personas en la Franja de Gaza

Casi al alba. Un grupo de jóvenes se reúne para apoyar a Palestina en el campus de la Universidad de Indiana. Levantan sus pancartas, respiran hondo, obstinados. Y, de pronto, divisan figuras que parecen francotiradores policiales en los tejados. Aunque podría ser otra cosa, las autoridades afirmaron que eran simplemente puestos de vigilancia. De cualquier manera, los muchachos fueron expulsados de la institución.

En las últimas semanas de este año académico, estallaron protestas contra el genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza. En el prestigioso centro de estudios de Columbia, el 18 de abril, los directivos solicitaron a las autoridades arrestar a más de 100 manifestantes.

La acción no solo avivó a los activistas, sino también provocó un levantamiento a nivel nacional. Desde entonces, más de 2 000 personas han sido detenidas, en al menos 46 sitios. Esta rebelión se convertirá en un telón de fondo para las elecciones presidenciales y pone en peligro las posibilidades de Joe Biden de ser reelegido.

Durante meses, los expertos han revelado los decepcionantes resultados del actual mandatario entre los votantes jóvenes. En 2020, el demócrata capitalizó la ira expresada por los electores de esa edad, quienes protagonizaron algunos de los mítines más grandes en la historia del país.

En parte, ganó los comicios con casi el 60 por ciento de dicho grupo. Pero hoy muchos de ellos se manifiestan en contra de Biden y de su intención de enviar más armas al Mediterráneo Oriental.

Los discípulos se han enfrentado a equipos antidisturbios, gases pimienta, pistolas Taser y porras. Cuando Columbia llamó a la Policía de Nueva York para poner despejar el área de Hamilton Hall, un equipo de unidades especiales participó en el operativo.

Algunos de los protagonistas han sido expulsados; a otros se les ha negado la posibilidad de asistir a ceremonias de graduación, están enfrentados a la incertidumbre acerca de sus registros y tratados de manera discriminatoria.

¿Por qué confunden los términos?

En marzo pasado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva para actualizar sus políticas y abordar el supuesto aumento del discurso antisemita. También se comprometió a apoyar a Israel y disciplinar a algunos coterráneos.

Más tarde, cuando los estudiantes se reunieron para marchar en Austin, fueron recibidos por equipos antidisturbios y explosivos aturdidores. Decenas de personas resultaron apresadas. Las autoridades afirmaron que la acción policial era preventiva y tenía como objetivo evitar que se utilizara la libertad de expresión para perturbar la paz.

Muchos parecen dar las protecciones más fuertes a aquellas causas con las que están de acuerdo. Quienes se oponen a las decisiones simplemente son etiquetados como antisemitas.

No solo el Partido Republicano vende estas tergiversaciones. En su primera declaración sobre el resurgimiento de las revueltas, Biden dijo: “Condeno las protestas antisemitas”, como si no fuera necesario diferenciar entre ese concepto y el de antisionismo. El primero es el odio hacia los judíos. Mientras el segundo significa una política nacionalista que surgió hace menos de 200 años y que llevó a la creación de un Estado autoproclamado en Palestina en 1948. Esta ocupación generó controversia incluso entre judíos que no se identifican con el gobierno.

¿Qué impulsa dicho movimiento estudiantil? A veces, la respuesta correcta está justo delante de nosotros. Los jóvenes buscan poner fin a una campaña que ha cobrado la vida de más de 34 000 gazatíes, la mayoría de ellos mujeres y niños.

Todas las universidades del enclave han sido destruidas o gravemente dañadas. Más de 77 000 personas han resultado heridas y al menos 17 000 niños han quedado huérfanos. Cientos de miles han sido desplazados. Las Naciones Unidas informan acerca de una “hambruna en toda regla” y continúan preocupándose por la posibilidad de enfermedades a medida que aumenta la temperatura.

Las imágenes de civiles muertos han hecho comprender de los crímenes a buena parte de los estadounidenses, de manera similar a lo ocurrido con el surgimiento del Black Lives Matter. Este movimiento cobró fuerza durante el final de la presidencia de Barack Obama, debido a la incapacidad de la Administración para abordar adecuadamente problemas como el desempleo, la crisis inmobiliaria, la brutalidad policial y el racismo en el sistema penal-legal.

Hoy, el alumnado está expresando un sentimiento ampliamente extendido. Según el sitio Gallup, en noviembre pasado el 50 por ciento del público aprobó los crímenes; en marzo, ese apoyo había caído al 36 por ciento, pues un 55 los desaprobaba.

Junto a esto, la multimillonaria ayuda aprobada por las dos cámaras del Congreso durante el transcurso de 2024 y firmada por el presidente Joe Biden refuerza la alianza con Israel, aunque incite a más martirios. Se trata de un monto de 26 300 millones que incluye partidas para armas ofensivas. No obstante, en una muestra del doble baremo se señaló que mil millones de dólares irán en “ayuda humanitaria” directamente a la Franja. No se dijo, claro, a quién le harán llegar esa asistencia cuando su aliado lanza la última etapa de erradicación palestina en la ciudad de Rafah. Actualmente allí podría haber hasta un millón y medio de palestinos; de ellos, las tres cuartas partes desplazados de otras zonas.

El año escolar está llegando a su fin, pero al perecer este movimiento apenas comienza. La Convención Demócrata, que se celebrará en Chicago en agosto, apenas unas semanas antes de que se reanuden las clases, será un lugar de enormes protestas. El condado de Cook, en esa ciudad, tiene la población palestina más grande en Estados Unidos.