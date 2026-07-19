Cuba abanderó su delegación

Listos nuestros deportistas para competir en Santo Domingo 2026 tras una ceremonia realizada en el Memorial José Martí

Antes de que el sol empezara a calentar con fuerza en la mañana de este sábado, subió la temperatura en Cuba alrededor de los ya próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, previstos del 24 de este mes al 8 de agosto.

Siguiendo una vieja tradición fue abanderada nuestra delegación en un acto efectuado en el Memorial José Martí, en la histórica Plaza de la Revolución. Allí se vivieron momentos solemnes. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez entregó la enseña nacional a la campeona mundial de triple salto Leyanis Pérez y al campeón olímpico de lucha grecorromana en Tokio 2020, Luis Orta.

Arturo Silot (lucha libre) y la balonmanista Niurkis Mora escoltaron a los abanderados, según informó el colega Duanys Hernández Torres, de Cubavisión Internacional. La nadadora Andrea Becali y el pesista Otto Oñate depositaron una ofrenda floral ante el Héroe Nacional José Martí. La pesista Marifelix Sarría leyó el compromiso de los deportistas, y Meivys Estévez, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, pronunció las palabras centrales.

Una primera medalla simbólica se había alcanzado antes: Cuba inscribió a 504 competidores en 43 disciplinas y 37 deportes, cifra superior a los 494 participantes de San Salvador 2023. Con ese grupo, el país aspira a ubicarse entre las tres primeras naciones.

Y esa cifra de competidores, en medio de las actuales circunstancias económicas, es –usando términos de la Copa Mundial de Fútbol– un GOLAZO.