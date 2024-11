Cuba ante nuevos eventos, ahora sísmicos

Tras la tempestad (de los huracanes) sucesivas réplicas de movimientos telúricos pusieron a prueba, este domingo, la capacidad de los cubanos para no amilanarnos ante nada

Por si no fuera suficiente (demasiado) con el paso de dos huracanes en apenas unos días, lluvias intensas, serias afectaciones en el servicio eléctrico, todo ello en medio de una muy adversa situación económica, dos sismos acaban de irrumpir en el acontecer nacional, perceptibles en todo el oriente y parte del centro cubanos.

Fotos. / cortesía de Mailenys Oliva (Granma)

De acuerdo con información adelantada por corresponsales de prensa desde el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), con sede en Santiago de Cuba, y confirmadas luego por el doctor Enrique Arango, jefe del servicio sismológico correspondiente, durante la emisión del mediodía de la televisión cubana, los movimientos tuvieron lugar este domingo 10 de noviembre a las 10:50 y 11:49 de la mañana, con magnitudes de 6.0 y 6.7 grados, respectivamente: entre los más significativos de las últimas décadas.

Aunque el epicentro tuvo lugar al sur de Granma y oeste de Santiago de Cuba, los efectos de ese evento se hicieron sentir, además, en Guantánamo, Holguín y Las Tunas, con perceptibilidad incluso en Camagüey, Ciego de Ávila y al parecer Sancti Spíritus.

Informaciones preliminares dan cuenta de perjuicios en algunas cubiertas, paredes de viviendas y vías: realidad que confirmara el recorrido iniciado de inmediato por autoridades políticas, gubernamentales y especialistas en las ciudades y zonas donde con más fuerza se sintieron las sacudidas.

Respondiendo a interrogantes hechas desde los estudios centrales de la televisión cubana, Arango refirió otras réplicas de menor intensidad, a la vez que desestimó la posibilidad de movimientos mayores o de tsunamis.

No obstante, llamó a la población a mantenerse informada por medio de la propia prensa y sitios como el del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, así como cumplir las orientaciones que para momentos así indica la Defensa Civil.

Lo prudente, explicó, es mantener la serenidad, salir de las viviendas, en particular de edificios multifamiliares, y ubicarse en espacios abiertos, libres del peligro de derrumbe de instalaciones, postes del tendido eléctrico, telefónico u otros elementos similares, aguardar un tiempo prudencial, estar al tanto de las informaciones oficiales y no dar crédito a lo que puedan amplificar redes sociales por intermedio de personas sin dominio de la situación o sitios no especializados.

Justamente eso recomendaban de forma directa las máximas autoridades del Partido y del Gobierno en Santiago de Cuba mientras recorrían la zona residencial de la Ciudad Héroe, en la que se concentran más de una decena de edificios que oscilan entre las ocho y 18 plantas de altura.

Según añadió Enrique Arango, el archipiélago dispone de estaciones en diez provincias, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, incluyendo al Municipio Especial de la Isla de la Juventud, aptas para mantener permanente vigilancia durante las 24 horas del día.

Paralelamente, el servicio sismológico cubano recibe señales e información de estaciones diseminadas por el continente e interactúa con la red internacional.