Cuba cuenta con el Melanio

Un central que no renuncia a mantener el honroso paso productivo de los últimos años, a pesar de carencias y adversidades empeñadas en persistir

Para relativa tranquilidad de la provincia de Sancti Spíritus y del país, el central Melanio Hernández, ubicado en la localidad de Tuinucú, en el municipio de Taguasco, hace zafra.

Sin que su arrancada, ahora en enero, constituya propiamente noticia, seguidores del tema azucarero saben que el asunto atrae interés.

No se trata de un central más o de un ingenio cualquiera.

El Melanio –como lo conoce y reconoce la población- ha sido de los que mejor se ha mantenido haciendo zafra en Cuba y fue el único en cumplir su plan de producción de crudo en la última contienda.

Producir todo el azúcar posible vuelve a devenir irrenunciable propósito, aun cuando se sabe que esta será una zafra igualmente tensa en el orden material, financiero y de insumos.

Ello, sin embargo, no resta voluntad para tornarla igualmente intensa en lo que respecta a búsqueda de soluciones, enfrentar cada problema y aprovechar al máximo el tiempo, los recursos y sacarle jugo hasta al último canuto de caña que llegue a la industria.

Por cierto, habrá que mover cielo y tierra para que las unidades productoras de la gramínea pongan fin a decrecimiento en áreas plantadas: fenómeno que afecta a la nación de manera brutal.

El propio Melanio Hernández ha molido caña no solo de su demarcación empresarial o de otras zonas de la provincia, sino incluso de plantaciones ubicadas en la geografía de Villa Clara y Ciego de Ávila.

Por el desgastante ritmo que han tenido los trabajadores del central –mediante contiendas muy prolongadas y apenas 15 días de receso ante de acometer los preparativos de la siguiente– pudiera parecer que el agotamiento haga blanco en este 2026.

No lo parece. Tampoco lo creo. Basta llegar a cualquiera de las áreas del ingenio y apreciar el favorable ambiente productivo que reina entre directivos, especialistas, técnicos y obreros quienes, por una parte, saben hacer zafra y, por otra, están muy claros del significado de su aporte en el complejo panorama económico del país.