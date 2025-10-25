Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss
Foto. / Cortesía de Niurka Pico
Foto. / Cortesía de Niurka Pico

De ECRE 2025 en Roma, instantes

Irene Izquierdo

Irene Izquierdo

Irene Izquierdo

Irene Izquierdo

Las fotos, más allá de la calidad que puedan tener -son cortesía de los participantes-, son testimonio de la solidaridad con Cuba de los cubanos residentes en el exterior

Constancia gráfica del homenaje a José Martí. / Cortesía de Niurka Pico.

Por la alegría evidente, la forma de hablar y la manera de caminar a través de las calles de la capital italiana, se sabe que son cubanos, residentes todos en el Viejo Continente, pero con la identidad a flor de piel. Roma, tan latina como esos caribeños que la toman por asalto, y orgullosa de darles cobijo, los abraza. Les regala una deliciosa temperatura otoñal y un sol resplandeciente.

A ese escenario llegaron el viernes los asistentes al XVII Encuentro de Cubanos Residentes en Europa (ECRE) Roma 2025, dispuestos a cumplir un cargado programa que va desde el apoyo solidario y la batalla por el fin del bloqueo, hasta regalar -y regalarse- lo mejor de la cultura nacional, por medio del festival «Cuba va conmigo», en su cuarta edición.

Este viernes, y como antesala de la inauguración oficial del ECRE, quedó inaugurada una exposición sobre el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, con imágenes captadas por su hijo, el reconocido fotógrafo Alex Castro Soto del Valle.

Preparados para la marcha. / Cortesía de Niurka Pico
Marcha contra el inhumano bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. / Cortesía de Niurka Pico
Una foto para llevar a casa, como recuerdo de ECRE 2025. / Cortesía de Niurka Pico
Exposición sobre Fidel, a propósito de su centenario. / Cortesía de Niurka Pico

