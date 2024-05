De madre a hijo

BOHEMIA te comparte estas líneas como obsequio dedicado a todas las madres en su día

Anoche pensaba que, como cada año, alguien deberá desprenderse unas líneas de lo más profundo y enviarlas a la redacción central, como obsequio de nuestro periódico a todas las madres en este especial domingo a ellas dedicado.

Hace un instante, sin embargo, orbitando por ese espacio digital que tiene de todo y para todos, he visto unos párrafos que en verdad conmueven.

Aquí los tomo, aquí los dejo, aquí están, al alcance de las pulsaciones que seamos capaces de sentir todos: madres, hijos, padres, hermanos, abuelos, vecinos… agradecidos, en fin, mientras leamos:

¿Qué pasa mami?

No ocurre nada cielo, necesito sentir los latidos de tu corazón. Voy a contarte algo que ahora no entenderás, pero que cuando seas mayor y lo leas, quizás entonces me comprendas bien.

Dime mami.

Cuando la vida se complique, cuando te equivoques, cuando escojas un camino erróneo, aún en esos momentos, aquí estaré.

Cuando en alguna de tus primaveras no veas salir el sol, cuando anheles mi calor, aquí estaré.

Cuando te sientas diferente, extraño o cuando alguien te rechace por ser excepcional, supuestamente distinto, cuando quieras encontrar un refugio, cuando tus pies se cansen de caminar y necesites que te refugie en su regazo, aquí estaré.

Cuando quieras que te acompañe en tu viaje, aquí estaré; cuando tu memoria te lleve a tu infancia y quieras recordar lo especial que fuiste para mí, aquí estaré.

Cuando yo me haya ido, cierra los ojos y piensa en mí; esté donde yo esté: aquí estaré, ¡siempre!”