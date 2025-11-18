Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss
Deja aliento en Río Cauto visita de Díaz-Canel

Apreció ventajas del hospital de campaña donado por la India para atención a la población damnificada por el huracán

La visita del Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez a zonas afectadas del municipio de Río Cauto, en la oriental provincia de Granma, acompañado por Manuel Marrero Cruz, Primer ministro y otros dirigentes cubanos, sigue dejando esperanza para cientos de familias damnificadas por el huracán Melissa en esa geografía.

Momento importante del recorrido constituyó el contacto con personal de la salud y pacientes atendidos en el hospital de campaña donado por la India e interconectado con otras instituciones médicas asentadas en ese municipio.

El Presidente cubano conoció detalles acerca de la estructura, cantidad de especialidades y ventajas de una tecnología que permite ofrecer servicio a unas 300 personas entre 24 y 48 horas, incluyendo el funcionamiento de una pequeña unidad quirúrgica.

En diálogo con el viceministro cubano de Salud Reinol Delfín García, Díaz-Canel exhortó a hacer el uso más eficiente posible de la moderna instalación y cuidarla en extremo para continuar aprovechando sus potencialidades luego en otros momentos y lugares donde sea necesario.

El hospital cuenta con todas las condiciones para atender rápida y eficientemente a la población. / Pastor Batista
Más de 300 personas acudieron en busca de asistencia en las primeras 24 horas. / Pastor Batista

