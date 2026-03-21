Desde Roma, un Convoy

Arribó a Cuba el Convoy Europeo de Solidaridad con cinco toneladas de medicamentos y otros insumos para el sistema de salud de esta nación caribeña

¿Quién se atreve a desafiar a la solidaridad? Su fuerza es infranqueable. Un sentimiento que muchos en el mundo multiplican para ayudar a la Cuba que tan solidaria ha sido. Por eso, este martes, cuando hizo escala en Milán el avión encargado de transportar las cinco toneladas de medicinas, equipos médicos e insumos para centros asistenciales, Niurka Pico Parra, una de las fundadoras del proyecto Martí ilumina los C años de Fidel, envió la información.

Orgullosa de este viaje a Cuba. /@Naturaleza Secreta de Cuba

“Es el Convoy Europeo de la Solidaridad, una comitiva grande. Más de 110 hermanos, representantes de fuerzas políticas, sindicatos y organizaciones juveniles y sociales –50 en total– de 19 países, se han sumado al hermoso gesto, que agradecemos infinitamente, porque Cuba lo necesita”.

La agencia Prensa Latina destacó al respecto: “Un comunicado publicado por los organizadores de la iniciativa apunta que tiene como objetivo apoyar al pueblo cubano que atraviesa una compleja situación resultado del recrudecimiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 60 años por Estados Unidos.

“Se señala que las genocidas acciones del gobierno norteamericano se agravaron tras la firma, el pasado 29 de enero, por el presidente Donald Trump, de una orden ejecutiva dirigida a impedir la entrada de combustible al país para generar una crisis humanitaria”.

Es un sentir generalizado entre los participantes que no trata solo de enviar recursos materiales, sino de transmitir un mensaje político que visibilice cómo este prolongado bloqueo ha afectado al pueblo cubano, y en especial, a los sectores más vulnerables.

Con esta agrupación, convergerá en La Habana este sábado la Flotilla Nuestra América –se complementan–. Es esta una iniciativa surgida en febrero, con el propósito de ofrecer ayuda humanitaria a la Isla caribeña, ante la crisis que provoca el recrudecimiento del bloqueo por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Los organizadores de esta acción solidaria consideran que las consecuencias del asedio estadounidense son letales, para recién nacidos y padres, para los ancianos y los enfermos. Toman en cuenta la advertencia del alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas, cuando dijo: “Las unidades de cuidados intensivos y las salas de emergencia están comprometidas, al igual que la producción, distribución y almacenamiento de medicamentos”.

Europa y América unidas en el propósito común de la solidaridad. /@Naturaleza Secreta de Cuba

Por tal motivo, convocaron a la movilización solidaria que ha trascendido fronteras. En torno a la reacción que ha tenido el proyecto, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España (Facre), y coordinadora del proyecto Martí ilumina los C años de Fidel, opinó:

“Desde cada país, los hermanos –cubanos o nacionales que manifiestan sus simpatías por nuestra Patria– responden a la situación de emergencia prevaleciente allá. Una ola solidaria se levanta hoy en torno a Cuba. Es un momento en que se definen nuestros sentimientos y los de muchos amigos que representan a infinidad de organizaciones gubernamentales, obreras juveniles y sociales, conscientes de la necesidad de ayudar a los hermanos. La Isla es un faro de libertad que ilumina al continente y su luz tiene potencia universal. Por eso nos condenan, por eso tratan de aislarnos: temen el ejemplo. Seguiremos luchando con la frente en alto, por las raíces y por todas las conquistas, que seguiremos forjando, a pesar de la situación actual motivada por el férreo bloqueo, porque como expresara nuestro José Martí: “La miseria pasa, lo que no pasa es la deshonra”.