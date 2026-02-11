Ecomóviles espirituanos en función del servicio de hemodiálisis

Ante la falta de combustible asumen ese sensible encargo, sin renunciar a la transportación posterior de pasajeros

Cada vez más arraigados en la gratitud popular espirituana (por el modo en que han venido aliviando la transportación urbana) los pequeños microbuses conocidos como Ecomóviles acaban de añadir una función de muy alta sensibilidad: el traslado de pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos.

Tal aporte tiene lugar en un momento particularmente complejo en el país, por la carencia de combustible.

Al ser eléctricos, esos medios no requieren gasolina ni petróleo para continuar funcionando, razón por la cual ahora combinan el mencionado traslado de pacientes con la posterior transportación de pasajeros en las cinco rutas establecidas dentro de la ciudad cabecera.

Estos vehículos siguen garantizando el traslado de los pacientes que residen en la cabecera provincial.

Similar contribución, pueden realizar en Yaguajay, al norte de la provincia, cuyo hospital cuenta también con servicio de hemodiálisis.

Como expresión de la prioridad que el territorio le sigue concediendo a la salud, a la vida, desde los restantes municipios espirituanos prosigue el traslado de dichos pacientes, con autos de Taxis Cuba, en tanto se ha procedido al ingreso de algunos casos para no poner en riesgo la atención especializada.

Los ecomóviles, además, han asumido el traslado de personas atendidas en el Centro Psicopedagógico, ubicado en las afueras de la ciudad.

Desde los municipios ofrecen servicio los taxis.

Es conocido que en determinados momentos esos microbuses han movido más pasajeros que los ómnibus dedicados a la transportación urbana.

Al quedar totalmente paralizados estos últimos, la dirección de Transporte en el territorio evalúa la posibilidad de realizar una reorganización de las rutas, según explica José Lorenzo, delegado del ministerio correspondiente en Sancti Spíritus.

De factura local, hoy esos vehículos prestan servicio, además, en Trinidad, Cabaiguán y Yaguajay.

La voluntad del país es continuar fabricándolos para extender aún más sus beneficios. De acuerdo con las perspectivas, en abril deben arribar nuevos elementos para mantener su producción.