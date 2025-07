El corazón en alto

En la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, revivimos la entrega y el coraje de los nuestros en Cali-Valle 2021

Se avecina una cita que puede marcar el rumbo del deporte continental: los Segundos Juegos Panamericanos Junior, que se celebrarán del 9 al 23 de agosto, en la ciudad de Asunción, capital de Paraguay.

Antes de mirar otra vez hacia adelante, volvamos la vista al corazón de una historia reciente. Una que aún vibra en la memoria: la de la primera edición, en Cali-Valle 2021, en la que una generación de jóvenes cubanos se lanzó al ruedo con el alma por delante. Y regresó con gloria.

Lo contamos entonces en esta misma revista centenaria, nacida en 1908. Hoy lo traemos de vuelta.

Una cosecha que aún brilla

Cuba se ubicó en el quinto lugar entre gigantes, con 70 medallas: 29 de oro, 19 de plata y 22 de bronce. Un resultado que superó algunas expectativas y puso en alto la bandera.

Brasil, Colombia, Estados Unidos y México quedaron por delante. Pero el alma, el empuje, la pasión… eso no se mide en podios.

¿Dónde se sintió más fuerte ese latido?

● Atletismo: 18 preseas (9 doradas, 6 plateadas, 3 de bronce).

● Lucha: 15 (9-3-3).

● Boxeo: 6 (4-1-1).

● Béisbol: El equipo se colgó el bronce.

● La entrega estuvo pareja en géneros: 15 títulos por los varones, 13 por las muchachas, y uno más en una prueba mixta.

Otros números

● Hubo éxitos en 14 disciplinas.

● Estuvimos en 95 finales y recibimos galardones en el 30.5 por ciento de las pruebas en las que intervinimos.

● Se aseguraron 28 plazas: 15 masculinas, 13 femeninas, rumbo a los XIX Juegos Panamericanos, Santiago 2023, que se realizaron en la capital de Chile.

La historia de Yainelis

Sin embargo, los grandes eventos no se cuentan solo con cifras. También viven en los protagonistas, en las biografías que emocionan.

La luchadora Yainelis Sanz tenía apenas 18 años cuando subió al colchón en la cita colombiana. No formaba parte del equipo nacional y se coronó en los 57 kilogramos.

Ahora, cuatro años después, vuelve a escena. Como campeona a defender su trono, esta vez va de abanderada de la delegación, junto al judoca Zaíl Ramírez.

“Me sentía bien preparada para vencer a quien me tocara, pero no me confié de nadie. Cualquiera puede sorprenderte en el combate”, recordó sobre 2021. Hoy, más madura, afirma: “He ganado en confianza. No subestimo a nadie, pero competir con mayores me ha hecho crecer”.

Un legado que inspira

La actuación cubana en Cali-Valle resultó calificada como “muy positiva” por nuestras autoridades. No solo por el botín. También –sobre todo– por el ímpetu, el carácter, la disciplina con que se participó, incluso en tiempos difíciles, marcados por la pandemia y por carencias materiales.

Fue un mensaje claro: Hay talento, relevo y futuro.