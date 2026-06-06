El dembow de Bad Bunny se viste con Zara

Entre irreverencia y estética callejera, el artista convirtió el lanzamiento de su nueva colección junto a Zara en un fenómeno global donde la moda, el marketing y la provocación dominan el algoritmo

Cuando Bad Bunny, arquitecto global del perreo y del caos estético, decidió revelar su nueva faceta, el mecanismo resultó simple y devastador: una sola publicación. El desenlace: TikTok, Instagram y X (antes Twitter) entraron en modo curvaso. Servidores temblaron, timelines se saturaron de una imagen única y el planeta fanático confirmó, una vez más, que en la era digital el verdadero hype no se compra: se postea.

Lo que distingue a estas prendas de otras que Zara ponga en venta esta temporada de verano es su aire puertorriqueño. / abc.es

Pero detrás del espectáculo de likes, ¿cómo logra un artista convertir cada cambio de vestuario en un evento sísmico? La respuesta reside en un manual de estrategia contemporánea escrito en código caribeño: el caos, bien orquestado, vende más que la perfección.

Ese “despelote” posee un sabor familiar en Cuba. En el país, el concepto de “ponerse la moda” implica a menudo replicarla con lo disponible en el armario o en el mercado informal. El resultado amalgama osadía, recursos limitados y una dosis de “yo me invento esto”.

Bad Bunny opera con idéntica lógica, pero a escala planetaria. Su estilo –composiciones dispares de tejidos, colores que desafían a la retina– sigue un guion preciso: fusiona lo formal con lo callejero, lo local con lo global, lo ridículo con lo cool. En otros contextos podría tildarse de error estilístico: aquí se bautiza como manifiesto.

Bajo el nombre Benito Antonio —nombre real del artista—, la colección se lanzó con más de 60 piezas. / Publicación en X de @ModernNotoriety

Su poder radica en la capacidad para dinamitar los cánones establecidos: un esmalte en las uñas, una falda escocesa, un outfit que borra las fronteras entre lo masculino y lo femenino. La reacción predecible –el escándalo inicial, los memes, el debate– constituye parte del combustible. Él no persigue la aprobación unánime; es la reacción, la versión ultraprofesional del “¿y qué?, ¿tú me vas a dar qué comer?”.

En Cuba, donde la opinión del vecino representa casi un deporte nacional y el “qué dirán” conserva su peso, la táctica suena con ironía. Bad Bunny comercializa al tomar el dicharacho y convertirlo en hashtag; transforma el gesto de irreverencia en producto de lujo.

Paralizar las redes es el santo grial del marketing moderno. De ahí que las marcas asociadas, los medios que analizan cada costura y los fans generadores de contenido derivado multipliquen la inversión inicial hasta el infinito.

Quizás impere el mismo principio del cubano que “resuelve” un problema: máximo impacto con recursos mínimos. No se requiere una campaña millonaria, se necesita una idea lo suficientemente potente –o lo suficientemente disruptiva– para que el mundo hable por ti.

La próxima vez que sus redes sociales colapsen por un par de botas o una sudadera, recuerde: nada de esto obedece a la magia, sino a un negocio brillante el cual ha aprendido a envasar el espíritu del barrio, el desafío criollo y el arte del jaleo estratégico para servirlo en la sobremesa digital. Un fenómeno donde la prenda más valiosa resulta la indiferencia calculada de quien la viste.