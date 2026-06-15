El extraño poder del placebo

Lejos de ser un engaño, activa procesos biológicos reales que han despertado el interés de médicos y neurocientíficos de todo el mundo

La pastilla era pequeña, blanca y aparentemente insignificante.

Cuando Marta tomó la píldora por primera vez, no esperaba milagros. Meses de dolor persistente, tratamientos fallidos e innumerables consejos habían mermado su esperanza. Esa nueva píldora representaba apenas otra posibilidad.

Sin embargo, los días comenzaron a ser distintos. El dolor perdió intensidad. Dormía mejor. Incluso volvió a caminar por el parque cercano a su casa, algo impensado semanas atrás. La mejora parecía evidente.

Tiempo después descubrió algo desconcertante: la pastilla no contenía ningún medicamento.

Era un placebo.

La medicina invisible

Durante siglos, los médicos observaron un fenómeno desconcertante. Algunos pacientes aseguraban sentirse mejor después de recibir tratamientos que, en realidad, carecían de una acción terapéutica demostrada. El alivio era real. Los síntomas disminuían. El dolor cedía. Sin embargo, la explicación parecía escapar a los conocimientos de cada época.

La palabra placebo proviene del latín y puede traducirse como “agradaré” o “complaceré”. En Medicina, el término se utiliza para describir una sustancia o intervención sin efecto farmacológico específico que, aun así, puede generar una respuesta positiva en quien la recibe. Lo sorprendente no es la existencia de esas sustancias inertes, sino la reacción desencadenada en algunas personas. Según el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa, de Estados Unidos, el efecto consiste en una mejoría asociada a la expectativa de que un tratamiento ayudará al paciente, incluso cuando carece de un principio activo capaz de producir ese resultado por sí mismo.

El fenómeno comenzó a atraer la atención de la medicina moderna tras la Segunda Guerra Mundial. El anestesiólogo Henry K. Beecher, atendiendo soldados heridos, observó a pacientes experimentar alivio aun con recursos limitados. Años después, su influyente artículo “The Powerful Placebo” (1955) contribuyó al despertar del interés científico y su incorporación en la investigación médica.

Sin embargo, ha estado rodeado de debates desde el principio. Investigaciones posteriores señalaron que parte de los efectos atribuidos inicialmente al placebo podían explicarse también por otros factores, entre ellos, la evolución natural de la enfermedad, las fluctuaciones de los síntomas o la tendencia de algunas dolencias a mejorar con el tiempo. Aun así, el consenso científico actual sostiene la existencia de respuestas fisiológicas genuinas, especialmente en procesos vinculados al dolor, la ansiedad y ciertas afecciones funcionales.

La consecuencia visible de este descubrimiento aparece en casi todos los ensayos clínicos. Antes de aprobar un medicamento, los investigadores deben demostrar beneficios superiores a los obtenidos con un preparado inactivo. Por ello, las pruebas aleatorizadas y controladas con placebo son el estándar de oro de la investigación biomédica. Sin superar una simple pastilla inerte, un tratamiento nuevo carecerá de eficacia.

El estudio de J. Bruce Moseley demostró que las expectativas también pueden influir en los resultados de una cirugía. /en.futuroprossimo.it

Cuando el cerebro fabrica alivio

A finales del siglo XX, las imágenes obtenidas mediante resonancia magnética funcional y tomografía por emisión de positrones permitieron observar algo inesperado: cuando una persona espera recibir alivio, determinadas regiones cerebrales relacionadas con el dolor, la recompensa y las emociones modifican su actividad.

Según Fabrizio Benedetti, neurocientífico italiano y referente mundial en el estudio del placebo, la expectativa de mejoría activa mecanismos biológicos reales: la liberación de endorfinas, sustancias producidas por el propio organismo con un funcionamiento análogo al de ciertos analgésicos. En otras palabras, el cerebro no imagina el alivio, pues, bajo determinadas circunstancias, logra producirlo.

La revista Scientific American ha detallado cómo estos mecanismos involucran varias regiones cerebrales, incluyendo la corteza prefrontal (responsable de la toma de decisiones y expectativas) y el sistema límbico (emociones). La anticipación de alivio activa vías moduladoras descendentes del dolor, cerrando literalmente la “válvula” de la dolencia en la médula espinal.

Investigaciones de la Escuela de Medicina de Harvard sugieren la capacidad de una expectativa positiva para desencadenar respuestas neuroquímicas medibles, especialmente en trastornos relacionados con el dolor, la ansiedad o síntomas funcionales. El contexto resulta determinante: la confianza depositada en el médico, la apariencia del tratamiento e incluso el entorno clínico influyen directamente en la intensidad de la respuesta.

La historia de la Medicina rebosa casos capaces de desafiar la intuición. De acuerdo con investigadores de Harvard, pacientes diagnosticados con síndrome de intestino irritable experimentaron alivio tras recibir cápsulas identificadas claramente como placebo. Ante la ausencia de engaño –pues los participantes conocían la carencia de fármacos en las píldoras–, una parte significativa reportó beneficios.

Tales resultados sugieren la influencia del ritual terapéutico, la atención médica y las expectativas generadas durante el tratamiento en la percepción de los síntomas. Si bien esto no implica la desaparición de la enfermedad, sí altera la experiencia vivida por el paciente.

Estos hallazgos han obligado a replantear algunas ideas tradicionales sobre la relación entre la mente, el cerebro y la enfermedad.

Si tomar una píldora de azúcar logra aliviar el dolor, ¿puede someterse a una operación falsa curar una lesión física? La respuesta, respaldada por uno de los estudios más citados en la historia de la Medicina, es sí.

En 2002, el New England Journal of Medicine (NEJM) publicó los resultados de un ensayo clínico dirigido por el doctor J. Bruce Moseley, cirujano ortopédico de los Houston Rockets (equipo de la NBA). El estudio se centró en la artroscopia de rodilla para la osteoartritis, una de las cirugías más comunes en el mundo.

Moseley reclutó a 180 veteranos de guerra con dolor de rodilla. Los dividió en tres grupos. Unos sometidos a una artroscopia real con desbridamiento (raspado del hueso), los segundos a una artroscopia real con solo lavado y otros a una “cirugía placebo”: bajo tres incisiones en la piel, simulación del ruido de la intervención y sedación durante el mismo tiempo, sin insertar instrumentos ni manipular la articulación.

Los resultados fueron devastadores en el establecimiento quirúrgico tradicional. Dos años después de la operación, no hubo ninguna diferencia en el alivio del dolor o la función de la rodilla entre el grupo intervenido de verdad y el grupo al que solo le hicieron cortes en la piel. De hecho, ambos grupos mejoraron significativamente en comparación con su estado anterior.

No obstante, si las expectativas positivas pueden aliviar síntomas, las negativas también pueden producir el efecto contrario.

Este fenómeno resalta la importancia de un enfoque holístico en Medicina. /unir.net

El efecto nocebo

Los científicos denominan efecto nocebo a la aparición o empeoramiento de síntomas provocados por la creencia en el daño inminente de una sustancia.

El fenómeno aparece con frecuencia en ensayos clínicos. Diversos receptores de preparados inactivos reportan dolores de cabeza, náuseas, mareos o fatiga similares a los descritos en los prospectos de medicamentos reales. Pese a no ingerir ninguna sustancia activa, el temor a experimentar efectos adversos resulta suficiente para desencadenarlos.

Según explican las investigadoras Helena Hartmann, de la Universidad de Viena, y Ulrike Bingel, del Hospital Universitario Essen, el poder de la sugestión funciona en ambas direcciones. Las dos apuntan a la posibilidad de mermar la eficacia de un fármaco o inducir efectos secundarios en un paciente tras conocer este la mala experiencia de algún allegado con dicho medicamento. Esta respuesta del organismo, caracterizada por un aumento de la sensibilidad al dolor, es identificada por las autoras como “hiperalgesia nocebo”.

Este fenómeno plantea un dilema ético enorme para la medicina moderna. El principio de autonomía del paciente exige el consentimiento informado, obligando a los médicos a listar todo posible efecto secundario, sin importar su baja probabilidad. Sin embargo, esta información obligatoria puede actuar de “profecía autocumplida”, desencadenando exactamente los síntomas a evitar. La ciencia actual explora nuevas vías de comunicación, como el marco positivo, donde los riesgos se exponen en función de la alta probabilidad de no sufrirlos, intentando así proteger al paciente sin ocultar la verdad.

Los límites

Los investigadores coinciden en la capacidad de la terapia simulada de modificar síntomas. Sin embargo, no existe evidencia sobre su aptitud para eliminar infecciones, revertir enfermedades genéticas, destruir células cancerosas o sustituir tratamientos médicos eficaces.

La misma evidencia científica, demostrativa de la existencia del efecto placebo, establece también sus límites. Reconocer ambos aspectos resulta esencial para evitar falsas expectativas y proteger a los pacientes frente a terapias sin respaldo científico.

Sobrevalorarlo conduce a riesgos mortales. Este mecanismo biológico es un excelente coadyuvante, pues permite al paciente modular la percepción del dolor y tolerar mejor los tratamientos agresivos al activar los sistemas de analgesia del propio cuerpo. No obstante, según advierten los oncólogos y especialistas, esta respuesta psicobiológica nunca debe sustituir a la intervención médica urgente ante un peligro anatómico

Durante años, fue considerado poco más que una interferencia en la investigación médica. Hoy, lejos de ocupar un lugar secundario, se ha convertido en una ventana para comprender mejor cómo funciona el ser humano.

Tras profundizar la ciencia en su estudio, queda clara la complejidad de la salud y la enfermedad, procesos superiores a las explicaciones simples. El dolor, el bienestar y la recuperación no dependen únicamente de órganos, tejidos o moléculas. Además, intervienen factores relacionados con la experiencia humana, las expectativas, las emociones y el modo de interpretar cada persona su entorno.

El efecto placebo carece de carácter milagroso y no constituye una alternativa a los tratamientos médicos. Tampoco es una ilusión. Demuestra el funcionamiento del organismo humano mediante mecanismos extraordinariamente complejos, muchos de ellos todavía en exploración. La frontera entre lo físico y lo mental, considerada clara durante mucho tiempo, se revela cada vez más difusa bajo la mirada de la ciencia.