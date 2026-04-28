El Girón comunicacional de estos tiempos

Tejió alianzas, compartió herramientas y reivindicó una comunicación emancipadora, arraigada en las necesidades reales de los pueblos del Sur Global

En una era donde los algoritmos parecen dictar el pulso de las naciones, Cuba volvió a convocar al pensamiento crítico universal. Del 16 al 18 de abril sesionó el V Coloquio Internacional Patria, un evento que se ha consolidado bastión de la resistencia comunicacional del Sur Global; en esta ocasión atrajo a más de 3 000 participantes cubanos y más de 150 delegados de 25 países –entre intelectuales, personalidades y estudiosos del ámbito de la comunicación.

Mientras el adversario pone en marcha maquinarias de odio, tergiversación e intoxicación mediática con el propósito de sembrar confusión entre los pueblos y adormecer las conciencias, Patria se negó a guardar silencio y respondió desde la trinchera de las ideas, tendió puentes de diálogo y articuló un frente común hacia la defensa de una agenda emancipadora al servicio de los oprimidos.

El evento encaró la violencia comunicacional y las falsas narrativas impulsadas por fuerzas hegemónicas contrarias a la multilateralidad. Desarrollado en la Estación Cultural de Línea y 18 del Vedado capitalino, contó con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, quien no se perdió ninguna de las jornadas de trabajo.

La comunicación: ejercicio de soberanía

Si se precisa comprender la magnitud de lo debatido durante las jornadas del V Coloquio Patria, es necesario mirar hacia el norte, pero desde la óptica de la resistencia. Manolo de los Santos, director ejecutivo de The People’s Forum y una de las voces más lúcidas del activismo político en Estados Unidos, conversó con BOHEMIA sobre la urgencia del tema en el momento histórico actual. “Vivimos una profunda crisis –no solo económica y política, también de civilización– donde la élite imperial intenta imponer, mediante la fuerza y el control digital, una dominación total sobre la comunicación humana”. En opinión del activista e investigador, romper las burbujas informativas no requiere fórmulas mágicas, solo un retorno a la ética: “La honestidad nos obliga a contar la realidad por dura que sea. Solo así se construye la verdadera confianza de los pueblos”.

Manolo de los Santos conversó con BOHEMIA sobre colonialismo digital. /Yasset Llerena

La comunicación de izquierda –sostuvo el norteamericano– debe alejarse del marketing vacío y cimentarse en tres pilares: sensibilidad humana, honestidad y movilización. “No debe ser un acto pasivo de consumo, sino un motor que invite a la acción”, sentenció.

Precisamente con la intención de unir y movilizar, transcurrieron los paneles, entre ellos: “Hegemonía cultural y poder digital”, “Tecnopolítica: entre el control y la emancipación” y “América Latina como laboratorio de intervención”. El recinto ferial también se convirtió en vitrina de libros, destacándose Fidel Castro, la visión de un canadiense y Playa Girón en la ONU. El famoso debate Roa vs. Stevenson.

Reír y resistir

Uno de los espacios más esperados y concurridos del programa general fue el taller “El humor político en tiempos de tragedia”, conducido por Mirko Casale, director y presentador del programa ¡Ahí les va! de RT en Español. En un mundo al borde de conflictos a gran escala, Casale defendió el poder de la sátira en la defensa de las naciones asediadas. “El humor tiene la capacidad de transformar noticias dolorosas en algo más llevadero. Sin embargo, el humor político no debe limitarse a aliviar el sufrimiento emocional; su tarea incluye también impulsar a las personas a involucrarse y a actuar”, expuso.

Mirko Casale, presentador del programa ¡Ahí les va! de RT en Español intercambió con BOHEMIA sobre una poderosa arma: el humor político. /Yasset Llerena

En intercambio con BOHEMIA, disertó cómo desde la sátira se puede contar la realidad de una manera diferente, atractiva y movilizadora. “A menudo, la gente huye de lo trágico cuando se trata de implicarse, por eso incluso las situaciones más duras requieren un enfoque alternativo que logre enganchar la atención del público. Desafortunadamente, la tragedia por sí misma suele generar inmovilidad, ya que provoca desaliento y pérdida de esperanza”.

Su programa, que sufrió en YouTube el bloqueo global, en 2022, es un ejemplo de la censura contra las voces alternativas. Sin embargo, su persistencia demuestra que las audiencias buscan relatos que desafíen el statu quo. Casale defiende el humor, este debe incorporar esperanza y un llamado a la transformación: “Que la mirada de los demás al vernos les haga pensar que se puede lograr algo, que la realidad puede ser distinta”. Aunque advirtió: “Es un arma poderosa, pero difícil de usar correctamente. Hay un límite ético que marca el propio ejercicio del humor y evita rozar el mal gusto o el exceso”.

Fidel y la palabra

El Coloquio Patria de este año tuvo un hilo conductor emocional: se insertó en la serie de homenajes que se realizan en el país, antesala al centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz. Su legado de “gran comunicador” fue analizado para enfrentar los desafíos del presente. El estadounidense Manolo de los Santos lo definió con precisión: “Nos enseñó a comunicar, a no aceptar los parámetros de la gran industria mediática y a entender que, aunque ellos tengan la tecnología y los algoritmos, nosotros tenemos a los pueblos de nuestro lado”.

Patria, bastión de la resistencia comunicacional del Sur Global. /Yasset Llerena

El encuentro internacional evocó su legado y pensamiento, y reunió a personalidades que tuvieron el privilegio de conocerlo en vida. Nos trajo a un Fidel multiplicado. Lo vimos en la estampa mística del combatiente y el gesto indómito del guerrillero de la Sierra; en la visión estratégica del estadista y en la lucidez del incansable comunicador. Él lo entendió, antes que muchos: la batalla de ideas era la madre de todas las batallas.

Patria devino reencuentro espiritual con el hombre que hizo de la palabra su primera trinchera. En paneles, talleres y áreas expositivas, el sentimiento era que Fidel no ha dejado de estar; su presencia se manifestó de maneras tan diversas como su propio pensamiento.

Delegados y participantes desenmascararon las maquinarias de desinformación e intoxicación mediática. /Yasset Llerena

Hacia una plataforma permanente del Sur Global

La clausura del evento marcó un punto de partida. La Declaración Final, dada a conocer por la doctora en Ciencias de la Comunicación Rosa Miriam Elizalde, principal impulsora del Coloquio, delineó una hoja de ruta ambiciosa con el compromiso de fortalecer a Patria en la articulación de periodistas, activistas, académicos y desarrolladores tecnológicos. El documento fue un llamado a la construcción de un nuevo orden informativo internacional y respalda el desarrollo de tecnologías e inteligencias artificiales abiertas y culturalmente situadas.

No se trata simplemente de usar las herramientas de las grandes trasnacionales para decir las verdades propias, también se precisa crear los instrumentos nuestros hacia tal fin, además de impulsar redes de cooperación dirigidas a la formación, la investigación aplicada, la producción conjunta de contenidos y una respuesta rápida.

El texto respaldó, además, el desarrollo de tecnologías e inteligencias artificiales abiertas, transparentes y culturalmente situadas, orientadas al bien público. Asimismo, convocó a la construcción de un nuevo orden informativo internacional basado en la verdad, la justicia y la autodeterminación de los pueblos.

La declaración incluyó una firme condena a la política de agresión de Estados Unidos contra Cuba, en particular al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, y al cerco energético que impacta directamente en la vida cotidiana de la población. Los participantes denunciaron el carácter extraterritorial y coercitivo de estas medidas y exigieron su levantamiento inmediato.

En materia de comunicación, Patria demostró que unidos se puede llegar más lejos. /Yasset Llerena

“Este encuentro es el abrazo más profundo de agradecimiento de nuestros pueblos hacia Cuba”, aseveró a BOHEMIA la argentina María Fernanda Ruiz, profesora, realizadora audiovisual y especialista en ecosistemas digitales de comunicación. Ruiz ve en el coloquio un espacio que contribuye a “ampliar y expandir estos canales, optimizarlos en la territorialidad digital y hacerlos más enérgicos, con más potencia estética”.

Una vez más, el Coloquio trascendió los espacios expositivos y de discusión académica. Tras concluir la primera jornada, los delegados se trasladaron al barrio El Fanguito, en el municipio de Plaza de la Revolución, donde el debate se conectó con la realidad social de Cuba. Asimismo, entre los hitos de esta V edición figuró la inauguración de la sede permanente del evento, ubicada en el otrora Centro de Acreditación de la Agencia Cubana de Noticias, en el Vedado capitalino.

Al cierre de las jornadas quedó una certeza compartida: en la guerra mediática contemporánea, la fragmentación es la derrota. Lo que comenzó en 2022 siendo un pequeño punto de encuentro, una especie de taller entre comunicadores progresistas, es hoy una cita ineludible que convoca a todos los que conciben en la comunicación un terreno de lucha política, cultural y ética.

El Coloquio ha madurado hasta convertirse en uno de los laboratorios de pensamiento más importantes del Sur Global en el enfrentamiento del terrorismo mediático y al colonialismo digital.