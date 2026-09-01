El gozo del arte fiel

Resplandeció durante el homenaje a Fidel, quien junto a los intelectuales y artistas, creó la Uneac hace 65 años

La brisa batió en el jardín de la preciosa casona, donde el ambiente tuvo un frescor especial. Al encontrarse, escritores, artistas e intelectuales intercambiaron saludos y el abrazo con la alegría espontánea de: “Qué bueno verte”. Encontrarse, verse, estar juntos, unidos, los motivó evocar a Fidel, quien junto a la vanguardia artística e intelectual fundó la Unión de Escritores y Artistas de Cuba el 22 de agosto de 1961.

La primera actriz Verónica Lynn estuvo entre los galardonados con la distinción Arte fiel, que le entregó Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido. / Yasset Llerena

Días antes, el 30 de junio de ese año, sus históricas Palabras a los Intelectuales sentaron los cimientos de un frente cultural cohesionado y el nacimiento de la organización. El Poeta Nacional Nicolás Guillén sería su primer presidente.

Escuchar su voz esperanzadora en la acogedora sede de H y 17, al recrear el poema Se acabó, estimuló el Arte fiel que resplandece de gozo. Hace meditar sobre los empeños del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en la búsqueda de las vías más idóneas para hacer de la cultura un real patrimonio del pueblo.

Al disfrutar la música grabada por el maestro del saxofón César López, muchos cantamos bajito un clásico imperecedero, Pequeña serenata diurna, de la autoría del trovador Silvio Rodríguez: Vivo en un país libre cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante…

Casi enseguida, Fidel y sus ideas regresaron con la eterna visión optimista, los disfrutes se multiplicaron. Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, entregó a la musicóloga Marta Bonet de la Cruz, presidenta de la Uneac, un reconocimiento a los miembros de la organización por ser portadores y guardianes del Arte Fiel.

Otro momento especial vivió el auditorio al disfrutar una obra original de la artista visual Janette Brossard, inspirada en la campaña Arte Fiel. Fue entregada al compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez. / Yasset Llerena

Hacer memoria y vivir el hoy, aquí y ahora, estuvo presente en el mensaje de Marta al alertar: “Vivimos tiempos de una cruel hostilidad fascista y de avalancha global de un macartismo redivivo que pretende borrar nuestras identidades y someternos al expolio y la dilapidación de la riqueza de nuestros pueblos.

“Cuba, agredida y bloqueada con el declarado propósito de asfixiarnos y destruirnos como nación independiente, resiste con la misma fuerza mambisa y el arrojo de los rebeldes en la Sierra Maestra, convencidos -como nos enseñó Fidel- que sabremos salir adelante con nuestros propios esfuerzos y defender los nobles sueños socialistas de justicia y paz”

Sin dilación rememoró el precepto martiano de que Patria es Humanidad. “Con Martí aprendimos que el arte no ha de dar la apariencia de las cosas sino su sentido y que es el modo más corto de llegar al triunfo de la verdad”.

La comunión de emociones tuvo otro momento crucial cuando Díaz Canel recibió una obra original de la artista visual Janette Brossard, presidenta de la Asociación de Artes Plásticas, quien se inspiró en la campaña Arte fiel.

Participaron en el emotivo acto, dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, las organizaciones de masas y sociales, y miembros destaca-dos de las cinco Asociaciones de la Uneac. / Yasset Llerena

Precisamente, ese gozo lideró cuando varios renombrados artistas recibieron la Distinción Arte fiel. Y no se hicieron esperar las ejecuciones artísticas; primero, del maestro Frank Fernández; y después, junto a él, el de otro virtuoso, Pancho Amat. Casi enseguida se sumó el Cabildo del son.

Los lenguajes parlantes de las músicas tuvieron en cada intérprete el estilo individual en provecho de un acto cultural pensado desde la proyección social. De ningún modo podía ser de otra manera. Lo sabemos, si el compromiso con la creación y sus valores éticos y estéticos es razón de los escritores y artistas miembros de la Uneac, también lo es contribuir para que la organización mantenga cada día un diálogo franco, necesario y oportuno en función del destinatario esencial: la nación cubana.

Sin duda, la salvaguarda de lo nuestro nutre el quehacer cotidiano en “esta tierra, en este instante” donde, como quería Fidel, “la cultura es lo primero que hay que salvar”.